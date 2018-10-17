Бойня в Керчи: стали известны подробности об убийце

Украина

Подозреваемый в совершении теракта в Керчи — 18-летний Владислав Росляков — был студентом политехнического колледжа .

«Фотография предполагаемого террориста, который по версии Mash объявлен в розыск», — написало в Twitter издание «Эхо Москвы» и опубликовало фото подозреваемого.

А данные о нем сообщил Телеграмм-канал «112». Известно, что он учился в колледже с 2015 года по специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

«В сентябре текущего года парень якобы получил разрешение на ружье 12 калибра, а несколько дней назад приобрел 150 патронов. Кроме того, его знакомые якобы рассказывали, что парень экспериментировал со взрывчаткой», — говорится в сообщении.

Напомним, около полудня в среду, 17 октября, в городе Керчь в оккупированном Россией Крыму прогремел взрыв в местном политехническом техникуме. По последним данным, погибло 18 человек, десятки получили ранения.

По информации российских силовиков, причиной случившегося мог стать теракт. По некоторым данным, взрыв прогремел после того, как неизвестный забросил в окно столовой техникума бутылку с зажигательной смесью.

Оккупанты заявили, что организатором теракта был ученик техникума Владислав Росляков 2000 года рождения. Он покончил жизнь самоубийством.

При этом в соцсети сообщают, что якобы «погибший» парень несколько минут назад заходил на свою страницу в соцсети. Об этом написала блогер RoksolanaToday&Крым.

Керченский «террорист», убивший -взорвавший всех в политехническом колледже и застрелившийся сам, заходил на свою страницу в ВК 16 мин. тому назад

Так бывает… да-да… pic.twitter.com/kiAhZQi77x — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 17 октября 2018 г.

Многие очевидцы утверждают, что перед взрывом слышали стрельбу в помещении техникума. При этом люди уверяют, что неизвестные ходили по кабинетам и стреляли в учеников уже после взрыва.

Согласно первой официальной версии случившегося: произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Об этом российским СМИ заявили в Национальном антитеррористическом комитете РФ. При этом в ведомстве добавили, что сейчас (по состоянию на 14:30 по киевскому времени) техникуме ведутся работы по предотвращению повторных подрывов.

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