Здоровье

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сегодня, 12 октября, 28-летняя принцесса Евгения выходит замуж за своего жениха Джека Бруксбэнка. Внучка Елизаветы II взяла себя в руки и заметно похудела за последнее время (она скинула около семи килограммов), пишет Daily Mail.

Диетолог Евгении Габриэла Пикок (которая ранее помогла похудеть принцу Гарри) рассказала журналистам о нелегком пути, который прошла невеста для того, чтобы привести себя в форму перед важным мероприятием.

По словам Габриэлы, сбросить вес Евгении помогли биодобавки — такие, как Slim Me, Clean Me, Calm Me, Protein Me и Energize Me (стоимость упаковки, расчитанной на месяц, составляет около 150 долларов). Slim Me, например, представляет собой пакетик с волокном глюкоманнана, которое разбухает в желудке и подавляет чувство голода (его нужно принимать за 30 минут до еды).

Препарат содержит хром, который нормализирует уровень сахара в крови и ускоряет обмен веществ. В нем также есть зеленые кофейные зерна и экстракты зеленого чая.

Кроме того, монаршая особа также усиленно занимается спортом. Она буквально каждое утро бегает, часто ходит в спортзал.

«Все очень гордятся ею. Мы не можем дождаться, когда все увидят ее в пятницу, она будет выглядеть потрясающе»,— считает диетолог.

Помимо биодобавок и спорта Габриэла считает, что большой живот не всегда служит показатель лишнего веса — скорее всего, нужно менять диету, чтобы избежать метеоризма. Стоит исключить определенные виды круп, сахар, овощи лучше есть тушеные, а не сырые, вред принесут жирные блюда, а также чеснок, лук и сладкий перец. Такая система питания поможет избавиться от дискомфорта в желудке, снимет спазмы, выведет излишки газа из организма.

Также диетолог рекомендует добавлять в рацион цельные злаки, фрукты, овощи и продукты, богатые белком. Однако это не касается свадебной диеты.

Кроме того, люди из команды Габриэлы утверждают, что хороший сон поможет сбросить лишний вес. Оказывается, он заставляет человека чувствовать себя счастливее. Выработка серотонина происходит намного лучше, когда вы высыпаетесь.

Серотонин — это тот самый гормон счастья, он влияет на вес в том числе. Он помогает снизить уровень кортизола в организме, регулировать аппетит и даже предотвращать депрессию, которая ведет к перееданию. Кроме того, эксперты советуют снизить потребление кофеина и сладких продуктов, а также сократить время, проведенное с телефоном в руках перед сном.

