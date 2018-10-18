Действовал в одиночку: новые подробности о керченском стрелке

Происшествия

Организатором и единственным исполнителем кровавой бойни в Керчи был Владислав Росляков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Главарь оккупационной администрации Крыма Сергей Аксёнов накануне также заявил, что преступник, скорей всего, действовал в одиночку. Также сообщается, что разрешение на оружие Росляков получил законно, а взрывные устройства он собрал самостоятельно.

Как писали «ФАКТЫ», 17 октября учащийся 4 курса колледжа Владислав Росляков заложил самодельную бомбу в столовой этого ученого заведения, а затем устроил стрельбу. Он покончил с собой в библиотеке, при нем обнаружено 150 патронов.

Из-за стрельбы погибли 20 человек, еще около пятидесяти были ранены. Все 20 человек, которые погибли при взрыве и стрельбе в политехническом колледже в Керчи, были студентами и сотрудниками этого учебного учреждения.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter