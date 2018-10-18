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Повредили подъемным краном: в России нашли виновных в аварии ракеты "Союз"
Причиной аварии во время запуска ракеты-носителя «Союз» стала механическая неисправность, допущенная в ходе стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе на космодроме Байконур. К такому выводу пришли участники расследования аварии.
Как сообщают источники газеты «Коммерсантъ», близкие к Минобороны РФ, повреждения нанесли во время перемещения бокового блока подъемным краном. Во всяком случае, там уверены, что это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идет об эксплуатационных ошибках. Доклад о причинах инцидента «Роскосмос» обнародует до конца недели.
Как писали «ФАКТЫ», 11 октября во время запуска ракеты-носителя «Союз» произошла авария: внештатно отключились двигатели второй ступени. Экипаж, который должен был отправиться к международной космической станции (россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг), перешел в «режим баллистического спуска», благополучно вернулся на Землю и вышел на связь. Космонавты должны были провести в космосе 187 суток.
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