Россия наращивает ядерный арсенал на границе с ЕС — опубликованы фото

Мир

На фоне нарастания напряжения в отношениях с НАТО Россия, которая ранее устроила новые вооруженные провокации, наращивает ядерный арсенал на границе с Евросоюзом. Об этом сообщает американский телеканал CNN, опубликовавший спутниковые снимки объектов близ Калининграда, сделанные израильской компанией Imagesat International.

Так, модернизировано хранилище для ядерного оружия, военный аэродром, склады боеприпасов. На военных базах вблизи Приморска в Калининградской области появились до 40 новых бункеров, которые были построены всего за 10 недель.

Обновляется также Чкаловская авиабаза. К ней подводят новые железнодорожные линии и устанавливают новейшее оборудование, которое позволит самолетам вылетать и приземляться даже в нелетную погоду.

Проведено также обновление базы в Черняховске, где размещена 152-я ракетная бригада российских военных. В феврале на эту базу были направлены ядерные ракеты «Искандер».

Командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил CNN, что усиление российских позиций в Калининградской области не запугает НАТО. «Если они хотят противостоять нам, мы будет противостоять им», — сказал он.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Украина примет участие в масштабных военных учениях НАТО на границе с Россией.

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