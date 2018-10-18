18 октября 1947 года в СССР осуществили первый пуск баллистической ракеты дальнего действия

История современности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 18—24 ОКТЯБРЯ

19 октября 1943 г. Американский студент-микробиолог Альберт Шац выделил антибиотик стрептомицин — первый препарат, принесший положительный эффект при лечении туберкулеза.

20 октября 1968 г. Бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди заключила брак со знаменитым греческим бизнесменом Аристотелем Онассисом.

21 октября 1950 г. После капитуляции тибетской армии китайские войска оккупировали Тибет.

22 октября 1883 г. В Нью-Йорке открылась «Метрополитен-опера». В первый вечер звучала опера Гуно «Фауст».

23 октября 1545 г. Запорожские казаки, выйдя в море на 32 лодках-чайках, подошли к турецкой крепости Ачи-Кале (Очаков) и захватили ее.



В 30-х годах прошлого века разработкой ракетных технологий занимались несколько стран, но в лидеры вышла Германия. Работа команды Вернера фон Брауна позволила немцам освоить полный цикл технологий, необходимых для производства баллистической ракеты А-4 (Фау-2). Ракета состояла из более чем 30 тысяч деталей. Дальность полета составляла от 290 до 305 километров. Общее время полета равнялось 5 минутам, при этом скорость на отдельных участках превышала 1500 метров в секунду. Заправка ракеты жидким кислородом производилась перед самым пуском, так как его потери за счет испарения составляли два килограмма в минуту. Общая длина ракеты была 14,3 метра, максимальный диаметр корпуса равнялся 1,65 метра, а стартовый вес достигал 12,7 тонны. Впервые баллистические ракеты были использованы гитлеровскими войсками для обстрела Парижа и Лондона начиная с сентября 1944 года. Это подтолкнуло Великобританию, США и Советский Союз к созданию таких ракет.

Перед капитуляцией Германии создатель Фау-2 Вернер фон Браун вместе со своей командой сдался американским войскам, а завод, где строили ракеты, оказался в зоне оккупации войск союзников. Но через два месяца они отдали эту территорию советским войскам в обмен на Западный Берлин. К этому времени все самое ценное с заводов, включая несколько десятков собранных Фау-2, практически все испытательное оборудование и документацию, уже вывезли в США.

В Советском Союзе ракетная индустрия только начинала формироваться, и ведущие специалисты понимали: если налаживать производство ракет с нуля, это будет слишком затяжной процесс. Американцы, несмотря на то, что вывезли из зоны оккупации даже ведущих конструкторов во главе с фон Брауном, начали создавать свою ракету и в результате отстали от СССР.

Советское руководство решило идти по пути создания аналога Фау-2. Была организована спецгруппа «Выстрел» во главе с нашим соотечественником, уроженцем Житомира, Сергеем Королевым для отправки в Германию. Специалистам предстояло заняться сборкой баллистических ракет. Но когда 1 августа 1945 года группа прибыла на завод в районе города Нордхаузен, там уже не было ни одной ракеты, а оборудование оказалось основательно поврежденным. Пришлось развернуть поиск людей, работавших с Фау-2, и самих ракет по всей территории, контролируемой советскими войсками. В советской оккупационной зоне совместно с оставшимися немецкими специалистами был создан ряд предприятий по восстановлению ракет.

В августе 1946 года в подмосковном Калининграде (ныне Королев) было основано НИИ-88, руководил которым Сергей Королев. Вместе с советскими специалистами, вернувшимися из Германии, в Москву перевезли 150 немецких инженеров с семьями. Однако они не были ведущими специалистами, а исполняли при фон Брауне рутинную работу. Производство ракет шло очень тяжело. У СССР и Германии были разные машиностроительные стандарты. Громадной проблемой стала разница между советскими материалами и теми, из которых были изготовлены Фау-2. Немцы использовали 86 различных марок стали, а советская промышленность в 1947 году могла заменить аналогичными по свойствам сталями только 32 марки. С цветными металлами дело обстояло еще хуже: для 59 марок подобрали лишь 21 аналог. Требовалось также 87 видов неметаллов, а советские заводы и институты способны были дать только 48.

К тому же сложность разработки усугублялась давлением, которое оказывалось на конструкторов сверху. Ведущие специалисты, включая самого Королева, были вчерашними узниками лагерей, «врагами народа». Берия, курировавший проект, требовал абсолютно нереальных сроков сдачи работ. Специалисты спали по три-четыре часа в сутки, практически не покидая рабочих мест.

Летом 1947 года рядом с поселком Капустин Яр в Астраханской области приступили к созданию стартовых комплексов для запуска ракет, к октябрю 1947 года полигон был готов. 18 октября в 10 часов 47 минут по московскому времени был произведен первый старт баллистической ракеты. Пуск признали условно успешным.

Ракета, пролетев 206 километров, отклонилась от цели на 30 километров. В дальнейшем пришлось немало поработать, чтобы привести отклонение к полутора километрам. В октябре-ноябре 1947 года было запущено одиннадцать ракет А-4, из них лишь пять успешно. Причинами аварий во время испытаний были отказы двигателей, системы управления, негерметичность топливных магистралей. Но пуски А-4 стали хорошей школой для создания в начале 1950-х годов первого поколения ракетных комплексов (Р-1, Р-2).

Подготовила Светлана ВИШНЕВСКАЯ, «ФАКТЫ»



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