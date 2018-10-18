В заявлениях силовиков о трагедии в Керчи нашли ряд нестыковок

Происшествия

Ситуация вокруг теракта в Керчи вызывает все больше вопросов. Так, известный специалист по стрелковому оружию Сергей Асланян нашел много нестыковок в официальной версии произошедшего.

Так, он обратил внимание, что выжившие свидетели рассказывают про стрельбу очередями, а на самом деле легальное оружие в РФ очередями не стреляет никогда, так как запрещено к продаже.

Также Асланян обращает внимание на тот факт, что стрелок ведет очень плотный и результативный огонь без явных боеприпасов.

«Десять коробок с патронами вызывают недоумение: почему не распакованы? Стрелок настолько неопытен, что идя на дело, не удосужился переложить боеприпасы по карманам, не озаботился подсумками, не взял патронташ и в процессе стрельбы аккуратно вскрывал очередную коробку, аккуратно доставал каждый патрон и аккуратно заряжал в подствольный магазин», — пишет эксперт в Facebook.

Асланян отмечает, что картечные патроны продаются в коробках по 10 штук и лежат неодинаково, а в шахматном порядке (один капсюлем вверх, второй капсюлем вниз) и для заряжания каждый патрон надо суметь повернуть правильной стороной, а это требует времени, навыка и четкости исполнения.

«При этом стрелок настолько опытен, что показал невероятную технику результативной стрельбы», — пишет он.

Также эксперт находит странным то, что стрелок не израсходовал все боеприпасы и взрывчатые устройства, хотя никто ему не оказывал вооруженного сопротивления и не препятствовал.

И самое главное, Асланян поставил под сомнение официальную версию смерти террориста.

«Парень застрелился. Из дробовика. Картечным патроном. В голову? Тогда почему голова на месте? В корпус? Не видно выходных отверстий. Пулей? Отдышался, успокоился, хладнокровно перезарядил оружие пулевым патроном и выстрелил в себя? Вопросы: кто стрелял, из какого оружия и сколько было нападавших?» — спрашивает он.

Как писали «ФАКТЫ», в оккупированной Керчи произошел страшный теракт. 17 октября учащийся 4 курса колледжа Владислав Росляков заложил самодельную бомбу в столовой этого ученого заведения, а затем устроил стрельбу. Он покончил с собой в библиотеке, при нем обнаружено 150 патронов.

Из-за стрельбы погибли 20 человек, еще около пятидесяти были ранены. Все 20 человек, которые погибли при взрыве и стрельбе в политехническом колледже в Керчи, были студентами и сотрудниками этого учебного учреждения.

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