В Крыму начали хоронить жертв теракта в Керчи: появились фото и видео

Украина

В оккупированной Керчи на площади Ленина началась церемония прощания с 17 погибшими в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже. На ней присутствуют родственники, друзья и коллеги погибших, жители города, а также представители оккупационной администрации Крыма.

Также на площадь приехали волонтеры — студенты-медики Керченского политехнического колледжа, которые уже помогали пострадавшим во время трагедии. На площади приспущен флаг страны-агрессора, оккупировавшей Крым, на экране — видеозапись с горящей свечой, играет траурная музыка. На панихиде ожидается около 10 тысяч человек.

Как сообщают СМИ, большую часть погибших похоронят в Крыму, четверых — в Краснодарском крае, решается вопрос о транспортировке тела одного из подростков в Челябинск, передает ТАСС.

Отметим, что на центральной площади Ленина в Керчи находятся один из старейших в Крыму храм Иоанна Предтечи, мемориал погибшим в Великой Отечественной войне, Обелиск городов-героев, а также отсюда начинается восхождение на гору Митридат, где установлен обелиск Славы.

Прощание с погибшими на площади перед храмом будет проходить примерно до полудня, затем тела жертв трагедии перевезут на городское кладбище и захоронят. На время проведения панихиды оккупанты усилили меры безопасности на главной площади Керчи.

Движение по некоторым улицам города будет перекрыто, проезд будет разрешен только для общественного транспорта, но его маршруты также будут частично изменены.

Как писали «ФАКТЫ», 17 октября учащийся 4 курса колледжа Владислав Росляков заложил самодельную бомбу в столовой этого ученого заведения, а затем устроил стрельбу. Он покончил с собой в библиотеке, при нем обнаружено 150 патронов. При этом студенты рассказывают, что в колледже было два стрелка.

Количество погибших в результате бойни в Керченском политехническом колледже составило 21 человек, все они опознаны. 15 жертв нападения в Керчи скончались на месте, еще шестеро умерли в больнице.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов сообщил «ФАКТАМ», что трагедия в Керчи могла быть организована российскими спецслужбами, чтобы обвинить в этом Украину и, таким образом, оправдать возможное вторжение в нашу страну.

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