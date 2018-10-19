Большинство украинцев получают соцпомощь: озвучена печальная статистика

Общество

Две трети украинцев получают те или иные виды социальной помощи. Об этом сообщил гендиректор Директората семьи и социальной поддержке Минсоцполитики Виталий Музыченко.

«Если вообще провести сквозной анализ, то это примерно две трети населения Украины в той или иной степени получают различные виды социальной помощи», — отметил он, сообщает Укринформ.

По словам Музыченко, сейчас в Украине зафиксировано почти 7 млн домохозяйств, получающих жилищные субсидии. Кроме того, отметил он, около 3 тысяч семей получают пособие для малообеспеченных, а также почти 400 тысяч женщин — помощь одиноким матерям.

«Вообще, если охарактеризовать систему социальных выплат или социальной помощи, то в бюджете на 2018 год предусмотрены соответствующие расходы почти 130 млрд гривен», — сообщил чиновник, добавив, что около половины этой суммы составляют расходы на предоставление льгот и жилищных субсидий.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Музыченко сообщил о том, что с нового отопительного периода субсидии будут назначаться по факту отапливаемой площади, которая используется для проживания, а не фактической площади дома.

Также стало известно, что в Украине заработала «горячая линия», на которую могут жаловаться те, кто сомневается в справедливом назначении субсидии или другой государственной помощи тем или иным гражданам.

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