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Большинство украинцев получают соцпомощь: озвучена печальная статистика
Две трети украинцев получают те или иные виды социальной помощи. Об этом сообщил гендиректор Директората семьи и социальной поддержке Минсоцполитики Виталий Музыченко.
«Если вообще провести сквозной анализ, то это примерно две трети населения Украины в той или иной степени получают различные виды социальной помощи», — отметил он, сообщает Укринформ.
По словам Музыченко, сейчас в Украине зафиксировано почти 7 млн домохозяйств, получающих жилищные субсидии. Кроме того, отметил он, около 3 тысяч семей получают пособие для малообеспеченных, а также почти 400 тысяч женщин — помощь одиноким матерям.
«Вообще, если охарактеризовать систему социальных выплат или социальной помощи, то в бюджете на 2018 год предусмотрены соответствующие расходы почти 130 млрд гривен», — сообщил чиновник, добавив, что около половины этой суммы составляют расходы на предоставление льгот и жилищных субсидий.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Музыченко сообщил о том, что с нового отопительного периода субсидии будут назначаться по факту отапливаемой площади, которая используется для проживания, а не фактической площади дома.
Также стало известно, что в Украине заработала «горячая линия», на которую могут жаловаться те, кто сомневается в справедливом назначении субсидии или другой государственной помощи тем или иным гражданам.
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