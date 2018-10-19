Власти Украины придумали, как отбирать субсидии у мошенников

Украина

В Украине заработала «горячая линия», на которую могут жаловаться те, кто сомневается в справедливом назначении субсидии или другой государственной помощи тем или иным гражданам.

Как сообщает ТСН, такую услугу власти позаимствовали в развитых странах, чтобы эффективно бороться с мошенниками.

«Почти миллион домохозяйств — это трудоспособные лица, которые почему-то не работают и декларируют отсутствие доходов. И мэры достаточно крупных городов получали субсидию, и, как оказалось, жители достаточно элитных домов или квартир в таких домах получали жилищную субсидию», — заявил генеральный директор директората семьи и социальной поддержке Минсоцполитики Виталий Музыченко.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Музыченко сообщил о том, что с нового отопительного периода субсидии будут назначаться по факту отапливаемой площади, которая используется для проживания, а не фактической площади дома.

Министерство социальной политики инициировало внесение изменений в действующее законодательство в части ограничения доступа к субсидиям для домохозяйств, члены которых имеют задолженность по выплате алиментов.

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