В Украине указали на признаки капитуляции Путина

Украина

Циничное заявление о мученической смерти россиян в ядерном огне, сделанное Путиным во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», говорит о политической капитуляции России. Такое мнение высказал военный эксперт, блогер Алексей Арестович.

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы — жертва агрессии. Мы, как мученики, попадаем в рай. А они — просто сдохнут», — сказал президент РФ на Валдае.

По словам эксперта, когда Путин пришел к власти, была принята военная доктрина России, в которой она оставляла за собой право первой наносить ядерный удар.

«Тогда это было сенсацией, так как до этого даже у СССР был только ответный удар. Но после этого заявления получается, что Путин возвращается назад и отрицает эту доктрину, говоря, что мы сами бить первыми не будем. Но если стрельнут по нам, то мы выстрелим в ответ. Таким образом, он перечеркивает собственную военную доктрину», — отмечает Арестович.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Госдума РФ официально объявила Украину террористическим государством. А также было послано «предупреждение» Киеву о том, что «попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины в Донбассе» получит «адекватный» ответ.

Полный текст интервью с Алексеем Арестовичем читайте в материале «ФАКТОВ»: «Путина жмут со всех сторон, он боится, — Алексей Арестович об угрозах России в адрес Украины».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter