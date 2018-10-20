Сколько воды надо пить в день, чтобы избежать мочекаменной болезни

Здоровье

Мочекаменная болезнь «любит» маскироваться под другие недуги. Болит живот в правой половине, и один человек подозревает аппендицит. Другой принимает боль в левом боку за обострение панкреатита — воспаление поджелудочной железы. Женщины считают, что болезненные ощущения в пояснице вызваны гинекологическими проблемами. На самом деле часто виноват камень, вышедший из полости почки. Как распознать и лечить мочекаменную болезнь, рассказывает заведующий урологическим отделением Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте № 2 Виктор Билык.

— Если сдвинувшийся камень перекроет мочеточник и заблокирует отток мочи, у человека может возникнуть приступ почечной колики, — рассказывает Виктор Иванович. — Он сопровождается нестерпимой болью. Те, кто ее пережил, часто описывают так: «хоть на стенку лезь». Лоханка почки, переполненная мочой, растягивается, мочеточник сокращается, всеми силами пытаясь избавиться от камня. Если приступ вовремя не снять, пациент может даже потерять почку.

— Назовите причины мочекаменной болезни?

— Склонность к этому заболеванию передается по наследству: у детей и внуков характеристики мочи такие же, как у родителей и бабушек-дедушек. Еще одна причина — инфекции мочевых путей, при которых образуется ядро (матрица) из бактерий: на него оседают соли. Нельзя забывать о заболеваниях, нарушающих отток мочи. Также на обменные процессы влияет то, как человек питается, какую воду пьет.

— Какое обследование вы назначаете?

— Общий анализ мочи, показывающий, как правило, повышенное количество красных кровяных телец — эритроцитов. Если нарушен отток мочи, то из-за обратного ее заброса (рефлюкса) лопаются сосуды, и в анализе появляется кровь. А люди по незнанию объясняют это тем, что сдвинувшийся камень царапает слизистую мочеточника.

Еще мы назначаем УЗИ. Хотя камень бывает и не виден, но заподозрить его можно по расширению мочеточника выше. Чтобы узнать размеры камня, делаем рентген. Рентгенография, но уже с введением контрастного вещества, помогает определить, как работает почка. Но если камень состоит из уратов, то пациенту желательно сделать еще и компьютерную томографию. Обследование включает также общий и биохимический анализы крови. Важно проверить и уровень мочевой кислоты.

— Чаще болеют мужчины или женщины?

— Пол не имеет значения, а вот избыточный вес — да. У полных людей, как правило, повышается уровень мочевой кислоты в организме, и это чревато формированием уратов. Кроме того, таким пациентам часто вместо рентгена, требующего много контрастного вещества, лучше сделать КТ.

— Камень какого размера может выйти самостоятельно?

— Это зависит от диаметра мочеточника. Бывает, человек весит 120—130 килограммов, а мочеточник у него тоненький, и камень размером три-четыре миллиметра застревает в нем. А у худощавого пациента с более широким мочеточником свободно выходит конкремент, достигающий одного сантиметра.

— Что еще важно учитывать, назначая лечение?

— Состояние почек, а также их функцию. Когда камень перекрыл отток мочи, почка заблокирована, повышена температура, указывающая на осложнение — развитие воспаления, требуется одно лечение. Но если функция почек сохранена, небольшой конкремент прошел несколько сужений и находится в нижних отделах мочеточника, боль несильная, то нужна терапия, позволяющая камню выйти самостоятельно.

— Сегодня делают открытые операции по поводу мочекаменной болезни?

— Это вчерашний день. Большинство вмешательств проводятся эндоскопически. Если камень внизу, выполняем контактное дробление конкремента лазером (лазерную литотрипсию). Но есть и бесконтактная — на расстоянии, с помощью ультразвука. Можно раздробить камень, введя инструменты через проколы на коже. Этот метод называется перкутанная литотрипсия.

— Что рекомендуете пациентам, которым вывели камень?

— Избегать любого воспаления, чтобы матрица из бактерий не спровоцировала образование новых конкрементов. Нужно следить за тем, чтобы отток мочи был в норме, вовремя посещать туалет, а не терпеть до последнего. Если в организме повышен уровень мочевой кислоты, следует принимать препараты, снижающие его, и регулярно сдавать анализы. Это обязательно для тех, у кого есть уратные камни. Всем своим пациентам советую раз в год сдавать общие анализы крови и мочи, проходить УЗИ брюшной полости и почек. Не помешает это сделать и здоровым людям.

— Какие продукты способствуют образованию камней?

— Из-за чрезмерного употребления мяса возникают уратные камни. Мясные блюда в первую очередь нужно ограничивать тем, у кого повышено содержание мочевой кислоты. При склонности к появлению фосфатов запрещаются копчености, печень и все виды сыров, оксалатов — сельдерей, щавель, шпинат, свекла, баклажаны. Но я не сторонник категорических запретов. Легко сказать: не ешьте то или это, но если, например, человек работает физически, то ему без мяса не обойтись. Кроме того, практика показывает, что даже у людей, строго соблюдающих диету, все равно образуются камни. Поэтому питание должно быть разнообразным, богатым витаминами. Кстати, употребление большого количества овощей и фруктов усиливает мочегонный эффект.

— Сколько воды нужно пить?

— Не меньше двух — двух с половиной литров жидкости в день, а летом даже до трех литров. Самая полезная — обыкновенная питьевая вода, которую предварительно желательно прокипятить. Она уменьшает концентрацию солей в моче. Также хорошо пить компоты, узвар, чай, но газированные сладкие напитки нужно исключить.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», человеку, который перенес воспаление почек, нужно есть поменьше соленой, пряной и острой пищи. Также мы рассказывали о диете, которую следует соблюдать, если в моче обнаружили соли.

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