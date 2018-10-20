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Семь «сюрпризов» от Кабмина: стали известны новые правила получения субсидий
Кабинет министров изменил условия оформления субсидий на жилищно-коммунальные услуги, которые были внесены в постановление правительства № 329 и вступили в силу 1 октября. Об этом сообщается на сайте Кабмина.
В частности, теперь при расчете жилищной субсидии в совокупный доход не включаются уплаченные алименты и бюджетная дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота.
Кроме того, субсидию на общих условиях могут получить граждане, у которых есть задолженность по уплате единого социального взноса по вине работодателя, а также те семьи, отопительная, а не общая, площадь жилья которых не превышает 120 кв. метров для квартиры и 200 кв. метров для индивидуального дома.
В случае, если член домохозяйства не имеет доходов по причине болезни или он алко- или наркозависимый (при наличии справки от врача), онкобольной (при наличии заключения ВКК), субсидию вправе назначить Комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий.
Помимо этого граждане, получающие пенсию в связи с потерей кормильца, достигшие пенсионного возраста или получающих пенсию по выслуге лет, а также те, кто получает государственную социальную помощь по инвалидности с детства имеют право на сверхнормативную площадь (не более 30% от нормы).
Еще одно нововведение: с 1 октября, если стоимость фактически потребленной услуги меньше объема обязательного платежа, субсидиант имеет право оплачивать только стоимость фактически потребленной услуги.
Без обязательной уплаты ЕСВ субсидию могут получить:
- безработные в сельской местности, райцентре, поселке;
- безработные в городе при условии нахождения на учете в центре занятости;
- граждане, которые работают за границей и платят там ЕСВ, что подтверждается документально.
- Если субсидия на новый 2018−2019 год уже назначена, то ее размер на отопительный сезон управление социальной защиты населения в октябре рассчитает автоматически.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава Министерства соцполитики Андрей Рева сообщил о том, что монетизация субсидий в Украине будет проходить в три этапа.
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