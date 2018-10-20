Здоровье

Своего семейного врача выбрал лишь каждый третий киевлянин

Медреформа выявила любопытные тенденции при выборе семейных врачей украинцами. Так, наиболее активно подписывали декларации с семейными врачами жители маленьких городов, а вот в мегаполисах население, напротив, до последнего момента оставалось инертным. Об этом рассказал председатель Национальной службы здравоохранения Украины Олег Петренко.

По словам Петренко, своего семейного врача выбрали чуть более 30 процентов киевлян. «Киев — лидер по количеству населения, но я не скажу, что Киев лидер по числу заключенных деклараций в пропорции к количеству населения. Столица значительно отстает от маленьких городов», — рассказал руководитель Нацслужбы здравоохранения в интервью «Укринформу».

Лидером по числу заключенных деклараций является Винницкая область — там почти 70 процентов всего населения выбрали своих врачей. А вот в городах-миллионниках малоактивны: иногда из-за технических трудностей, иногда из-за позиции местных властей.

«Самые низкие показатели по заключению деклараций, как это ни странно, у крупных городов — Одесса, Днепр очень отстает, — рассказал Петренко. — А огромный город в Днепропетровской области — Кривой Рог — вошел в первую волну и демонстрирует очень хорошие показатели».

Напомним, по итогам первого полугодия декларации с семейными врачами подписали 14,8 млн украинцев или треть всех жителей страны. В Минздраве уточнили, как намерены рассчитывать финансирование для медучреждений в зависимости от количества деклараций.

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