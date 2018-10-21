- 22:10 «Донбасс» уступил в решающем матче квалификации Континентального кубка: видеообзор матча
- 21:25 Женщина-арбитр удалила Шарана и принесла его команде удачу: видеообзоры матчей премьер-лиги
- 21:23 Обнародована статистика преступлений, совершенных иностранцами в Украине
- 20:59 Молодая мама новорожденных двойняшек покончила с собой в киевском роддоме
- 20:41 Травма Ярмоленко: прогнозы врачей неутешительные
- 20:16 Российская звездная пара Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова рассказала о своей страшной болезни
- 19:55 Патриарх Варфоломей встретился с детьми, родители которых погибли на Донбассе
- 19:55 Главный хореограф "Танців з зірками" назвала своих фаворитов
- 19:49 Почему возникает сколиоз у детей: ученые выявили новую причину этого недуга
- 19:09 "Засыпал на ходу": Ольга Сумская рассказала о водителе, который вез Поплавскую
Патриарх Варфоломей встретился с детьми, родители которых погибли на Донбассе
В Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей І встретился с украинскими детьми, родители которых погибли в ходе российской агрессии. Об этом в Twitter сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман.
«Вселенский патриарх Варфоломей встретился с украинскими детьми, родители которых погибли на Донбассе, защищая нашу землю. По-отечески теплая и приятная встреча. И конечно, каждый ребенок получил от Его Святейшества подарок», — написал дипломат.
Как писали «ФАКТЫ», с 11 октября 2018 года территория Украины в церковном отношении является канонической территорией Вселенского патриархата. Святейший Синод Вселенского патриархата признал незаконной аннексию Московским патриархатом территории Киевской митрополии Вселенского патриархата в 1686 году и отменил ее.
Также Синодом была восстановлена ставропигия Вселенского патриарха над украинскими монастырями, в том числе Киево-Печерской и Почаевской Лаврами. Кроме того, 18 октября Верховная Рада одобрила передачу Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Вселенскому патриархату.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!