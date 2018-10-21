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Украина

Патриарх Варфоломей встретился с детьми, родители которых погибли на Донбассе

19:55 21 октября 2018   348
Патриарх Варфоломей
Инф. «ФАКТОВ»

В Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей І встретился с украинскими детьми, родители которых погибли в ходе российской агрессии. Об этом в Twitter сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

«Вселенский патриарх Варфоломей встретился с украинскими детьми, родители которых погибли на Донбассе, защищая нашу землю. По-отечески теплая и приятная встреча. И конечно, каждый ребенок получил от Его Святейшества подарок», — написал дипломат.

Как писали «ФАКТЫ», с 11 октября 2018 года территория Украины в церковном отношении является канонической территорией Вселенского патриархата. Святейший Синод Вселенского патриархата признал незаконной аннексию Московским патриархатом территории Киевской митрополии Вселенского патриархата в 1686 году и отменил ее.

Также Синодом была восстановлена ставропигия Вселенского патриарха над украинскими монастырями, в том числе Киево-Печерской и Почаевской Лаврами. Кроме того, 18 октября Верховная Рада одобрила передачу Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Вселенскому патриархату.

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