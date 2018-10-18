Рада одобрила передачу Андреевской церкви в Киеве Вселенскому патриархату

Политика

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 9208, внесенный президентом Украины Петром Порошенко, с помощью которого одобрила передачу Андреевской церкви Вселенскому Патриархату для проведения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

«За» проголосовали 237 народных депутатов.

Андреевскую церковь передадут в безвозмездное постоянное использование Вселенскому Патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий. Само строение при этом останется в государственной собственности.

Отметим, что передача здания в пользование влечет исключение его из перечня недвижимых объектов культурного наследия заповедника «София Киевская».

Президент Украины Петр Порошенко в Twitter поблагодарил народных депутатов за то, что они одобрили его инициативу.

«Мы еще на шаг приблизились к цели — получению Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине. Спасибо ВР, которая поддержала соответствующий мой законопроект», — написал он.

По его словам, представительство Вселенского Патриархата будет способствовать возвращению Украины к активному общению с мировым Православием.

«Украина возвращается к активному общению с мировым Православием. Представительство Вселенской Патриархии, которая является Церковью-матерью, будет способствовать укреплению таких связей и поддержки Украины во время возникновения независимой Поместной Православной Церкви», — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Порошенко объяснил передачу Андреевской церкви Вселенскому патриарху тем, что она будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии УПЦ.

11 октября Синод Вселенского патриархата признал аннексию Киевской митрополии московскими патриархами незаконной, и таким образом, вернул территорию Украины в сферу канонической компетенции Вселенского патриарха.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter