Известный хиромант рассказал «всю правду» о Меган Маркл по ее ладони (фото)

Мир

Известный британский хиромант Гэри Маверик, который регулярно выступает на телеканалах Sky и BBC, рассказал «всю правду» об ожидающей сейчас первенца жене принца Гарри Меган Маркл, проанализировав ее ладони.

По словам Маверика, 37-летняя герцогиня Сассекская идеалистична и любит все держать под своим контролем. Как рассказал эксперт изданию Express, на руке Меган просматривается редко встречающаяся так называемая симианская линия — она образуется, когда линия ума и линия сердца сливаются в одну горизонтальную линию, пересекающую ладонь. По словам Гэри, хироманта в третьем поколении, люди с такой особенностью обычно умны, любят руководить и быть в центре внимания. «Они могут слушать, что говорят другие, но в любом случае поступают по-своему. Они могут быть очень настойчивы в достижении своих целей. И часто могут проявлять так называемое „туннельное зрение“ — то есть не придают значения тому, что их окружает», — сказал Маверик.

Гэри также напомнил, что Меган ранее часто носила на правой руке сразу по три кольца. «Кольцо, которое носят на большом пальце, может выдавать того, кто хочет доминировать. Наполеон Бонапарт обычно выбирал и оценивал своих людей по большим пальцам рук. Кольцо на указательном пальце свидетельствует о лидерстве. А на безымянном — символизирует эмоции и креативность», — сообщил хиромант.

Он также считает, что временами Меган бывает трудно выразить свои истинные чувства. «Ее рука демонстрирует, что она может быть очень дипломатичной в своем роде, хотя иногда бывает немного нерешительной. Она также может быть философски мыслящей и хорошо думает, перед тем, как действовать». — считает эксперт. Он также уверен в том, что брак с Гарри придал бывшей актрисе эмоциональную уверенность в себе.

Ранее другой британский хиромант, проанализировавший ладони Гарри и Меган, говорил, что линии на руке Маркл свидетельствуют о «целеустремленности, граничащей с одержимостью» и стремлении к доминированию.

Гэри Маверик

Читайте также: Меган Маркл и принц Гарри уже наняли «звездную» няню для будущего ребенка.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter