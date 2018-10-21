Меган Маркл и принц Гарри уже наняли "звездную" няню для будущего ребенка (фото)

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Принц Гарри и Меган Маркл, которые на днях объявили о том, что ждут первенца, уже наняли няню для своего еще не родившегося ребенка. Об этом сообщает издание Daily Star. Герцог и герцогиня Сассекские обратились к услугам знаменитой в Голливуде няне Конни Симпсон. Ранее ее клиентами были Джордж и Амаль Клуни, Джастин Тимберлейк и Джессика Бил, а также Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Джессика Альба и другие знаменитости. Герри и Меган порекомендовали Конни непосредственно супруги Клуни, с которыми принца и его жену связывает близкая дружба.

За 30 лет своей карьеры Симпсон вынянчила 257 малышей. К слову, Конни считается экспертом по уходу за близнецами (как в случае с детьми Клуни). Британские СМИ задаются вопросом — не является ли это намеком на то, что герцогская чета ждет двойню.

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Ранее стало известно, что курсы по уходу за младенцем прошла мать Меган Дория, которая собирается помогать дочери. Принц Чарльз также никак не дождется рождения внука или внучки. Он рассчитывает проводить с ребенком Гарри много времени. В случае с детьми его старшего сына Уильяма дедушку-принца практически полностью затмили родители Кейт Миддлтон — Кэрол и Майкл. Говорят, Чарльз сильно ревнует к ним малышей.

Конни Симпсон

Ранее «ФАКТЫ» писали, что беременную Меган Маркл страшно перепугали австралийские школьники.

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