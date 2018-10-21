- 19:55 Патриарх Варфоломей встретился с детьми, родители которых погибли на Донбассе
- 19:55 Главный хореограф "Танців з зірками" назвала своих фаворитов
- 19:49 Почему возникает сколиоз у детей: ученые выявили новую причину этого недуга
- 19:09 "Засыпал на ходу": Ольга Сумская рассказала о водителе, который вез Поплавскую
- 19:02 Меган Маркл и принц Гарри уже наняли "звездную" няню для будущего ребенка
- 17:55 Памела Андерсон завершила свое участие во французских «Танцах со звездами» на костылях
- 17:49 Трасса Киев — Одесса перекрыта из-за протестов
- 17:13 «Шахтер» – «Манчестер Сити»: прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов
- 17:07 Число пострадавших от теракта в Керчи возросло
- 16:23 Мэру Днепра Филатову предоставили охрану
Меган Маркл и принц Гарри уже наняли "звездную" няню для будущего ребенка (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл, которые на днях объявили о том, что ждут первенца, уже наняли няню для своего еще не родившегося ребенка. Об этом сообщает издание Daily Star. Герцог и герцогиня Сассекские обратились к услугам знаменитой в Голливуде няне Конни Симпсон. Ранее ее клиентами были Джордж и Амаль Клуни, Джастин Тимберлейк и Джессика Бил, а также Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Джессика Альба и другие знаменитости. Герри и Меган порекомендовали Конни непосредственно супруги Клуни, с которыми принца и его жену связывает близкая дружба.
За 30 лет своей карьеры Симпсон вынянчила 257 малышей. К слову, Конни считается экспертом по уходу за близнецами (как в случае с детьми Клуни). Британские СМИ задаются вопросом — не является ли это намеком на то, что герцогская чета ждет двойню.
Читайте также: Преданная жена и муж-эгоист: Меган Маркл и Дональд Трамп по-разному повели себя в инцидентах с зонтиками.
Ранее стало известно, что курсы по уходу за младенцем прошла мать Меган Дория, которая собирается помогать дочери. Принц Чарльз также никак не дождется рождения внука или внучки. Он рассчитывает проводить с ребенком Гарри много времени. В случае с детьми его старшего сына Уильяма дедушку-принца практически полностью затмили родители Кейт Миддлтон — Кэрол и Майкл. Говорят, Чарльз сильно ревнует к ним малышей.
Конни Симпсон
Ранее «ФАКТЫ» писали, что беременную Меган Маркл страшно перепугали австралийские школьники.
Читайте также: Принца Чарльза вынудили жениться на Диане — сам он до последнего сомневался в правильности этого выбора.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?