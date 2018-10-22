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В Житомире началось прощание с Мариной Поплавской (фото, видео)
22 октября в Житомире в здании Театра имени Кочерги проходит прощание с Мариной Поплавской, которая трагически погибла в ДТП по дороге в Киев из Львова. Похоронят актрису «Дизель Шоу» на Корбутовском кладбище Житомира.
Когда катафалк с телом Марины Поплавской в сопровождении кортежа полиции прибыл к зданию театра, там уже собралось большое количество местных жителей, как пожилых людей, так и молодежи, сообщает Информатор.
В общей сложности проститься с артисткой пришли около полутысячи человек. В 10:30 людей начали запускать в здание театра, чтобы они могли почтить память актрисы. Многие люди пришли с цветами, а женщины не могли сдерживать слез. Затем пройдёт отпевание в Кафедральном Соборе Святой Софии. В этот же день актриса будет похоронена на Корбутовском кладбище на Центральной Аллее.
Как писали «ФАКТЫ», 21 октября с Поплавской прощались в Октябрьском дворце в Киеве. Пришедшие проститься вспоминали Поплавскую как трудолюбивого актера и светлого человека, она готовилась к выступлениям до последнего, пока номер не выйдет идеально.
20 октября под Киевом произошло смертельное ДТП. Столкнулись автобус с актерами «Дизель Шоу» и грузовик. В результате аварии погибла актриса Марина Поплавская. Пострадавшие были госпитализированы в одну из больниц Боярки и в клинику «Борис».
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