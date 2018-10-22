Штормовой ветер и мокрый снег: синоптик напугала прогнозом на эту неделю

Украина

На этой неделе погода в Украине будет разной: от дождей с мокрым снегом, до +19 градусов тепла. Циклон с северо-запада Европы принесет похолодание и осадки. В конце недели синоптическая ситуация выровняется, и снова потеплеет. Такой прогноз составила о погоде на ближайшие семь дней синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра стоит ожидать похолодания до + 6 + 10 градусов, небольшой дождь на западе и севере страны, а также в Винницкой области. В большинстве восточных, южных и центральных областей еще сохранится + 10 + 16 градусов и сухо.

А 24−25 октября в Украину «ворвется» циклон с северо-запада Европы. Вместе с ним придут дожди, ветра, дальнейшее похолодание уже везде до + 5 + 10 градусов, на юге + 8 + 12 градусов. В ночные часы — до небольших минусов. Возможен мокрый снег.

26 октября, по прогнозам Диденко, циклон покинет пределы Украины. 27−28 октября солнце вытеснит осадки, везде снова потеплеет.

В Киеве 23 октября облачно, возможен незначительный дождь, днем ​​около +9 градусов.

«24−25 октября доставайте толстые пуховики с капюшоном и практически зимние ботинки. Не паркуйте машины под старыми деревьями и биллбордами. Днем ​​не выше +6, +7 градусов, дождь может быть с сильным штормовым северо-западным ветром. При приближении температуры воздуха до +1 — + 3 градуса, кое-где возможен мокрый снег», — пишет синоптик.

К концу недели, по словам Диденко, погода успокоится. В выходные в столице снова «появится солнце и потеплеет до + 14 + 19 градусов».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что октябрь в Украине ознаменовался несколькими температурными рекордами. Похолодание в третьей декаде октября обещали и другие синоптики. Так, п о прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, резкое похолодание придет в Украину 23 октября . 23—24 октября в Украине ожидается резкое снижение температуры до 4—7 градусов тепла. На таком уровне столбики термометров продержатся до 31 октября. При этом 28−29 октября пройдет холодный дождь, временами переходящий в мокрый снег. Также он прогнозирует резкие перепады погоды и в ноябре. С 1 по 5 ноября ожидается плюсовая температура, а уже в следующие три дня — ночные морозы. Потом снова плюсовая температура. И так будет практически до 23 ноября. А уже с этого числа ожидается серьезное понижение: ночью столбики термометров опустятся до минус 9. Правда, с 28 ноября снова потеплеет и плюсовая температура продержится до конца месяца.

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