Мир

В России нелепо оправдались за слова Путина о рае после ядерного удара

В понедельник, 22 октября, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков попытался объяснить высказывание Владимира Путина о «рае» для россиян после ядерного удара, которое тот сделал во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Напомним, Путин цинично заявил, что не боится уничтожения россиян в результате ядерного удара, поскольку они «попадут в рай», а остальные «просто сдохнут». Примечательно, что эта реплика российского лидера вызвала тогда смех среди участников «дискуссии».

«Речь шла не о рае главным образом, не о том, кто куда попадет, а речь шла о том, и это главное, и это многие пропустили, что на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой право превентивного удара», — цитирует Пескова российский «Интерфакс».

По словам «голоса» Путина, на Валдае глава России «емкими словами» сказал, что «если на нас нападут, то вот тогда все попадут кто в ад, кто в рай, и так далее».

«Мы не считаем себя вправе наносить первыми удар. Но у нас в доктрине записано, что если: вариант один — на нас нападут с использованием ядерного оружия, и вариант два — на нас нападут так, что само существование нашего государства окажется под угрозой, Россия считает себя вправе использовать ядерное оружие», — уточнил Песков.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что известный военный эксперт, блогер Алексей Арестович сказал «ФАКТАМ», что заявление Путина о «попадании в рай» — это, скорее всего, политическая капитуляция.

«Ядерная истерия» Путина нашла отражение в искусстве. Так, известный художник-карикатурист Андрей Петренко изобразил сказанное главой РФ меткой карикатурой. Российский музыкант и фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич ответил на угрозы президента России о ядерном ударе песней. Поэт Дмитрий Быков написал стихотворение о том, что хотел бы попасть в ад, если там не будет Путина. А лидер групп «Ленинград» и «Рубль» Сергей Шнуров, известный под псевдонимом «Шнур», написал матерные стихи, посвященные «ядерной теме» Путина.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter