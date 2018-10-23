Украина

Повышения цены на газ еще на 35% до конца года не будет, — Кабмин

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что вопрос об очередном повышении на 35% цены на газ для населения не стоит. Об этом он сказал в программе «Свобода слова» в понедельник вечером.

«Вопрос о том, что надо делать еще одно повышение на 35% не стоит и не может стоять, этого не произойдет», — сказал премьер.

В качестве аргументации своей позиции Гройсман назвал то, что очередное повышение цен «неприемлемо для украинских граждан».

Как сообщали «ФАКТЫ», с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения Украины вырастут на 23,5%. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, повышение цен на газ — это необходимое условие для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. Украинским участникам переговоров с МВФ удалось договориться о сравнительно небольшом повышении цены. Ведь 23,5% - это намного меньше первичных требований о подорожании газа на 60%. Таким образом, с 1 ноября стоимость голубого топлива вырастет с нынешних 6958 грн до 8550 грн за тысячу кубометров. По словам премьер-министра, ввиду предстоящего подорожания будут приняты дополнительные шаги по обеспечению населения жилищными субсидиями.

Глава правительства отметил, что Украине пришлось пойти на повышение тарифов на газ для населения, чтобы решить проблему долгов на 50 млрд долларов, накопленных в период с 2005-го по 2013 год. МВФ готов выделить Украине эквивалент 3,9 миллиарда долларов. Фонд объявил, что согласовал с украинским руководством новую 14-месячную программу stand-by. Она заменит действующую программу расширенного финансирования EFF, утвержденную в марте 2015 года.

В свою очередь, президент Петр Порошенко поручил Кабинету Министров расширить программу жилищных субсидий в связи с резким повышением тарифов на газ с 1 ноября.

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