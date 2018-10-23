Пострадавшая в ДТП актриса "Дизель Шоу" впервые рассказала о своем состоянии

Шоу-бизнес

Пострадавшая в ДТП актриса «Дизель Шоу» Яна Глущенко впервые рассказала о своем состоянии. Юмористка, которая уже обращалась к поклонникам из больничной палаты, написала новое сообщение и впервые рассказала о своем состоянии. Актриса говорит, что с ней все в порядке, она уже дома и просит всех помолиться за Марину Поплавскую, трагически погибшую в страшной аварии под Киевом.

«Я уже дома, жива и здорова, все органы и части тела на месте. Огромная просьба к поклонникам и прессе: не пишите придуманные вами же диагнозы и прогнозы. Нам сейчас и так тяжело! Не спрашивайте, выйдем ли мы еще на сцену и т. д. , эти вопросы сейчас неуместны! Если хотите сделать доброе дело, то помолитесь за здравие наше и поставьте свечу за Маришу. Спасибо за понимание», — написала Яна.

Напомним, 20 октября под Киевом автобус с артистами «Дизель Шоу» врезался в фуру. Марина Поплавская погибла мгновенно, ее коллеги получили травмы разной тяжести. В больнице оставались Егор Крутоголов и Яна Глущенко.

Водитель злополучного автобуса взят под домашний арест, он утверждает, что не засыпал за рулем.

Яркую актрису похоронили 22 октября в Житомире.

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