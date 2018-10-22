Пострадавшая в ДТП актриса «Дизель Шоу» записала видео из больничной палаты

Шоу-бизнес

Актриса «Дизель Шоу» Яна Глущенко, пострадавшая в страшном ДТП, в котором погибла ее коллега Марина Поплавская, все еще находится в одной из частных столичных клиник. При аварии она получила ушибы и перелом ноги. Из-за травм Яна даже не смогла вчера прийти на прощание с Мариной Поплавской в Киеве. Как и все участники «Дизель Шоу», Глущенко очень переживает. Поклонники буквально засыпают социальные сети вопросами о состоянии артистов и пожеланиями скорейшего выздоровления. В ответ Яна впервые записала видео прямо из больничной палаты.

«Всем привет. Хочу сказать огромное спасибо всем вам за теплые слова, за поддержку, мы обязательно в ближайшее время выздоровеем. Простите, что мы не всем отвечаем», — обратилась актриса к поклонникам в Instagram.

Медицинскую помощь в клинике также оказывают Егору Крутоголову, у которого разрыв связок на ноге. Все актеры, пострадавшие в ДТП, получили различные ушибы и переломы конечностей. У Евгения Сморигина ко всему еще и компрессионный перелом позвонка.

Напомним, 20 октября около 6 утра автобус с актерами «Дизель Шоу» врезался в фуру. Марина Поплавская, которая сидела на переднем кресле возле водителя, погибла на месте. Вчера с яркой актрисой попрощались в Киеве, а сегодня ее похоронят в родном Житомире. Водитель автобуса, который находится в больнице, взят под стражу.

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