- 12:38 СБУ рассказала, как бывший муж Подкопаевой связан с ФСБ
- 12:37 Рокеры «Без обмежень» показали новый клип-триллер
- 12:37 С лежачими местами: в сети показали автобус, на котором разбились артисты "Дизель шоу"
- 12:27 Украинка Елистратова сенсационно победила на Кубке мира
- 12:18 Под Одессой иностранцу вынесен приговор за расстрел супружеской пары
- 12:08 В Украине пошли на уступки владельцам авто на "евробляхах"
- 12:05 Шторм с градом вызвал хаос в Риме, затопив метро: впечатляющее видео
- 12:02 Если «Росток-Холдинг» не возобновит работу, госбюджет понесет убытки
- 11:59 «Карабах» — «Ворскла»: прогнозы букмекеров на матч Лиги Европы
- 11:52 Хлеб с тараканами: появилось шокирующее видео из киевского супермаркета
Пострадавшая в ДТП актриса «Дизель Шоу» записала видео из больничной палаты
Актриса «Дизель Шоу» Яна Глущенко, пострадавшая в страшном ДТП, в котором погибла ее коллега Марина Поплавская, все еще находится в одной из частных столичных клиник. При аварии она получила ушибы и перелом ноги. Из-за травм Яна даже не смогла вчера прийти на прощание с Мариной Поплавской в Киеве. Как и все участники «Дизель Шоу», Глущенко очень переживает. Поклонники буквально засыпают социальные сети вопросами о состоянии артистов и пожеланиями скорейшего выздоровления. В ответ Яна впервые записала видео прямо из больничной палаты.
«Всем привет. Хочу сказать огромное спасибо всем вам за теплые слова, за поддержку, мы обязательно в ближайшее время выздоровеем. Простите, что мы не всем отвечаем», — обратилась актриса к поклонникам в Instagram.
Медицинскую помощь в клинике также оказывают Егору Крутоголову, у которого разрыв связок на ноге. Все актеры, пострадавшие в ДТП, получили различные ушибы и переломы конечностей. У Евгения Сморигина ко всему еще и компрессионный перелом позвонка.
Напомним, 20 октября около 6 утра автобус с актерами «Дизель Шоу» врезался в фуру. Марина Поплавская, которая сидела на переднем кресле возле водителя, погибла на месте. Вчера с яркой актрисой попрощались в Киеве, а сегодня ее похоронят в родном Житомире. Водитель автобуса, который находится в больнице, взят под стражу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.