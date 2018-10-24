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Копилка украинской сборной на "Играх Непокоренных" пополнилась еще двумя медалями (видео)
В Австралии на международных спортивных соревнованиях для ветеранов «Игры Непокоренных» 24 октября украинцы завоевали две серебряные медали. Ветеран АТО Евгений Олексенко (на фото) завоевал «серебро» на соревнованиях по пауэрлифтингу. А Владимир Король — принес команде серебряную награду по плаванию на дистанции 50 метров на спине.
Евгений Олексенко принимал участие в боях за Донецкий аэропорт, воевал на Донбассе в районе Песок, Опытного, Водяного.
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До войны Олексенко занимался пауэрлифтингом.
«Евгений уехал в Сидней, чтобы снова принести пользу своей стране. И на этот раз не на поле боя, а на спортивной арене. И его мечта осуществилась, сегодня на соревнованиях Invictus Games он завоевал серебряную медаль по пауэрлифтингу», — сообщили в Министерстве обороны Украины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что первую медаль в копилку Украины на «Играх Непокоренных» принес участник велогонок на время Денис Фищук. Золотые медали для украинской сборной на Invictus Games Sydney 2018 завоевали гребцы Александр Белобоков и Сергей Ильницкий, а также Александр Гавриленко (пауэрлифтинг).
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?