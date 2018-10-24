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Украина

Копилка украинской сборной на "Играх Непокоренных" пополнилась еще двумя медалями (видео)

11:41 24 октября 2018   64
Евгений Олексенко
Инф. «ФАКТОВ»

В Австралии на международных спортивных соревнованиях для ветеранов «Игры Непокоренных» 24 октября украинцы завоевали две серебряные медали. Ветеран АТО Евгений Олексенко (на фото) завоевал «серебро» на соревнованиях по пауэрлифтингу. А Владимир Король — принес команде серебряную награду по плаванию на дистанции 50 метров на спине.

Евгений Олексенко принимал участие в боях за Донецкий аэропорт, воевал на Донбассе в районе Песок, Опытного, Водяного.

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До войны Олексенко занимался пауэрлифтингом.

«Евгений уехал в Сидней, чтобы снова принести пользу своей стране. И на этот раз не на поле боя, а на спортивной арене. И его мечта осуществилась, сегодня на соревнованиях Invictus Games он завоевал серебряную медаль по пауэрлифтингу», — сообщили в Министерстве обороны Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что первую медаль в копилку Украины на «Играх Непокоренных» принес участник велогонок на время Денис Фищук. Золотые медали для украинской сборной на Invictus Games Sydney 2018 завоевали гребцы Александр Белобоков и Сергей Ильницкий, а также Александр Гавриленко (пауэрлифтинг).

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