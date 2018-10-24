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Вслед за газом: Рева сообщил, когда ждать роста тарифов на отопление и горячую воду

Повышение цены на газ с 1 ноября повлечет за собой рост тарифов на тепло и горячую воду. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

По словам Ревы, с декабря текущего года стоимость услуг за отопление и горячую воду может повыситься на 16%. Ведь введение новых тарифов на газ предусматривает перерасчет коммунальных платежей за другие коммунальные услуги, в расчет стоимости которых входит цена голубого топлива.

«Это (перерасчет тарифов. — Ред.) может быть не ранее 1 декабря. По моим предварительным расчетам, повышение составит 16%», — цитирует Реву «Укринформ».

Напомним, 19 октября на внеочередном заседании Кабинета министров Украины правительство приняло решении о повышении цены на газ для населения на 23,5%. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, повышение цен на газ — необходимое условие для продолжения программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Отметим, премьер также заверил, что в текущем отопительном сезоне стоимость газа повышаться больше не будет.

Как можно сэкономить на отоплении квартир и при этом продолжать жить в комфортных условиях, рассказал «ФАКТАМ» эксперт по энергоэффективности, менеджер энергосервисной компании Антон Ковалишин.

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