История современности

День в истории: 29 ноября —...

Ровно 80 лет назад в Хусте состоялся первый съезд созданной ОУН «Карпатской Сечи»

29 ноября 1778 г. Родился классик украинской литературы Григорий Квитка-Основьяненко.

30 ноября 1973 г. XXVIII сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла международную конвенцию о пресечении преступлений апартеида и наказании за него.

1 декабря 1863 г. В Англии принято решение запретить футболистам держать на поле мяч в руках.

1 декабря 1918 г. Путем провозглашения королевства сербов, хорватов и словенцев создана Югославия.

1 декабря 1988 г. В Пакистане Беназир Бхутто стала первой женщиной премьер-министром в мусульманской стране.

2 декабря 1823 г. В послании к Конгрессу президент США Джеймс Монро провозгласил «доктрину Монро» — принцип политического невмешательства европейских государств в дела американского континента.

3 декабря 1973 г. Американский корабль «Пионер-10» стал первым космическим аппаратом, который пролетел около Юпитера.

5 декабря 1933 г. В США отменили «сухой закон», который был введен в 1919 году.



В первой половине ХХ века закарпатская Украина входила в состав Чехословакии. В 1938 году сложное международное положение этого государства и борьба украинского населения за политические права заставили чехословацкое правительство предоставить Карпатской Украине статус автономной республики.

8 октября было создано первое автономное правительство, которое возглавил Августин Волошин.

Для защиты государственности от посягательств со стороны Венгрии и Польши Организация украинских националистов (ОУН) начала формировать на Закарпатье собственные боевые отряды и штаб будущей армии под названием «Карпатская Сечь». Основной задачей новой организации стала ликвидация вылазок венгерских и польских диверсантов. Статусом организации предусматривалось создание и руководство подразделениями, информационная и учебная работа среди личного состава, войсковая подготовка молодежи, создание собственных казарм.

Членами «Карпатской Сечи» могли быть жители Закарпатья, достигшие 18 лет. Все члены организации делились на следующие категории: действующие члены, «добродии» (поддерживавшие организацию материально или морально), почетные члены, чья деятельность была направлена на укрепление авторитета украинской нации.

Структурно «Карпатская Сечь» состояла из отделов. Из нескольких отделов создавались коши. Отделы и коши подчинялись главной команде (комендант и два члена команды). Комендант избирался на собрании товарищества. Процедура избрания первого коменданта (бывший офицер австро-венгерской армии Дмитрий Климпуш) была завершена утверждением его кандидатуры Августином Волошиным. После этого «Карпатская Сечь» была зарегистрирована в Министерстве внутренних дел Карпатской Украины.

Вскоре влияние организации распространилось на всю территорию Закарпатья. Существование такого военизированного союза было разрешено законом об автономии края, принятым чехословацким парламентом ранее. Предполагалось, что в случае военной угрозы Закарпатье будут защищать чехословацкие армейские части и местное ополчение под своим национальным знаменем. Официальными властями Чехословакии был наложен запрет на деятельность «Карпатской Сечи» на границе. Власть сечевиков начиналась лишь в 1500 метрах от границы.

4 декабря 1938 года в Хусте прошел первый съезд «Карпатской Сечи», который ознаменовался торжественным входом 10 тысяч сечевиков в город. Одновременно с идеологическими мероприятиями велись военные приготовления. Были созданы гарнизоны в ряде стратегически важных пунктов. Руководство штабом взял на себя Михаил Колодзинский, за поставки оружия отвечал будущий создатель Украинской повстанческой армии Роман Шухевич.

До марта 1939 года Закарпатье интенсивно формировало собственные управленческие и военные структуры.

О том, что Венгрия нападет на них, украинцы знали. До марта 1939 года посол Германии в Праге несколько раз «рекомендовал» закарпатцам сдаться и не ввязываться в войну с союзницей Третьего рейха. Однако командир штаба «Карпатской Сечи» Михаил Колодзинский ответил на эти призывы: «В словаре украинского националиста нет слова «капитуляция».

В ночь с 13 на 14 марта 1939 года Венгрия при поддержке гитлеровской Германии начала войну против Карпатской Украины. Волошин отдал приказ выдать резервное оружие «Карпатской Сечи».

15 марта 1939 года стало первым днем для непродолжительного существования независимой республики. Заседание сейма проходило уже под грохот орудий венгерской армии. Сейм провозгласил полную государственную самостоятельность, принятая парламентом конституция Карпатской Украины определила название государства — Карпатская Украина, государственный строй — президентская республика, государственный язык — украинский. Государственным флагом и гимном республики были признаны сине-желтый флаг и украинский национальный гимн «Ще не вмерла України…». Герб — красный медведь на левой серебряной части поля и четыре синие и три золотые полосы в правом полуполе и тризуб с крестом на среднем зубе.

Президентом Карпатской Украины был избран Августин Волошин. С первых же часов венгерского вторжения части «Карпатской Сечи» вели кровопролитные бои с превосходящими силами противника по линии Ужгород — Мукачево — Берегово — Севлюш. В наступлении принимали участие бронетанковые и артиллерийские части венгерской армии. Шансов выиграть в этом столкновении у сечевиков не было, но, как сказал Михаил Колодзинский, «когда уже нет разумного выхода из тяжелого положения, то надо уметь умереть по-геройски, чтобы такая смерть была источником силы для молодых поколений». Колодзинский сделал, как сказал: геройски погиб вместе с бойцами «Карпатской Сечи», которых он, как и другие члены ОУН, набирали и готовили именно к таким столкновениям. Уже после окончательного подавления украинской обороны венгры признали, что столкнулись с необычайно упорным сопротивлением.



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