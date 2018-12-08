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И просто поговорить: создан секс-робот с мужской внешностью для любых женских утех
Компанией Realbotix разработана и готовится к массовой продаже первая партия секс-роботов с мужской внешностью. Об этом пишет «ГолосЮА» со ссылкой на издание Metro.
Флагманская модель носит имя Генри. Разработчики утверждают, что робот способен поддерживать разговор и шутить. Покупатели смогут настраивать его внешние данные, в том числе длину силиконового пениса, которая достигает 28 сантиметров. Кроме Генри, есть еще три модели: Майкл, Мик и Нейт.
«Мы получали куда больше запросов, чем можно подумать, от женщин, которые хотят не партнера для секса, а компаньона — кого-то, с кем можно поговорить», — утверждает основатель Realbotix Мэтт Макмаллен, более известный в качестве создателя реалистичных секс-кукол RealDoll.
По его словам, Генри может слушать и запоминать все, что ему говорят, однако не стоит рассчитывать, что он станет выносить мусор и чинить раковину. Стоимость секс-робота составит 10 тысяч долларов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», владелица одного из первых британских сервисов проката секс-кукол Джейд Стэнли собирается выпускать для вдовцов куклы, напоминающие их бывших жен. Джейд воспитывает четырех детей, и раньше зарабатывала на жизнь благодаря собственной сети соляриев. Полтора года назад ее заинтересовала индустрия секс-кукол, о которой она прочитала в газете. 34-летняя предпринимательница открыла прокат секс-кукол, ставший одним из первых заведений подобного рода в Великобритании.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.
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