«Ударился бедром о велосипед — и развилась саркома»: в Киеве огромную опухоль удалили ультразвуком

Здоровье

Особый случай

Злокачественное образование размером с огромный кулак удалили, применив особую ультразвуковую технологию, благодаря которой можно безошибочно отличать здоровую ткань от опухолевой. Автор уникального метода, открывающего новое направление в хирургии, известный специалист Юрий Лифшиц выполнил уже более 140 подобных операций

— Я всегда любил велосипедный спорт и своего «коня» — отличную машину, из-за которой, к сожалению, начались мои неприятности со здоровьем, — рассказал «ФАКТАМ» 68-летний профессор одного из киевских вузов Алексей Николаевич. — Случайно напоровшись на руль, я получил два синяка — большие кровоизлияния на бедрах. Они напухли и превратились в «шишки». Постепенно боль прошла, одна «шишка» рассосалась, а другая — нет. Но припухлость меня не беспокоила. А через полгода у меня непонятно почему стала подниматься небольшая температура — 37,2—37,4, появилась усталость. И я понял, что это состояние как-то связано с травмой.

— Вы сразу отправились к врачу?

— Мне сделали МРТ, а в выданном заключении я прочел: «Липо-SA» с вопросительным знаком. Отнесся к этому несерьезно, в Институт рака отправился через месяц. Поначалу меня ошарашили: «Так у вас же саркома!» Такое слово я слышал и раньше, испугался. А затем, сделав биопсию, врачи успокоили: «Это просто воспаление нервов».

— Как же выяснилось, что у вас все же злокачественное образование?

— Я отправился к родственникам в Германию, взяв образцы биопсии, а там врачи (по тем же образцам!) поставили точный диагноз — саркома. Кроме того, именно во время поездки опухоль начала стремительно расти. Вернувшись в Киев, стал искать врача, который возьмется удалить образование. И обратился к своему знакомому, кстати, тоже велосипедисту, известному хирургу Юрию Лифшицу. Правда, я считал, что Юрий Зиновьевич делает операции только на брюшной полости, но он, увидев результаты медицинских заключений, предложил применить новый ультразвуковой метод.

— Гигантскую липосаркому диаметром больше 15 сантиметров я удалил с помощью особой ультразвуковой технологии, которая уже доказала свою эффективность при опухолях различной локализации — при метастазах в печени, образованиях в брюшной полости и забрюшинном пространстве, в мягких тканях, — говорит руководитель хирургической службы медицинской фирмы «Борис» доктор медицинских наук Юрий Лифшиц. — В общей сложности выполнено около 140 операций. С помощью этой ультразвуковой технологии можно точно определить границу между здоровой и пораженной опухолью тканями, так как они отличаются по своим физическим (биоакустическим) свойствам. В ходе операции мы убираем только патологически измененную ткань. Причем это касается и злокачественных, и доброкачественных образований. Надеемся, что использование ультразвуковой технологии откроет новое направление в хирургии.



* Демонстрируя видеозапись, сделанную во время удаления опухоли с применением ультразвуковой технологии, Юрий Лифшиц сообщил, что завершает оформление авторского патента. Интерес к новому медицинскому направлению уже проявили клиники Германии. Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

После операции, сделанной Алексею Николаевичу, прошло почти четыре месяца. На вопрос о результате вмешательства пациент ответил так:

— Чувствую себя нормально, шов на месте опухоли уже практически незаметный, хотя его длина около 25 сантиметров. Все же опухоль была большой. Под кожей на бедре еще не заросла полость, остается вмятина. Но со временем она станет меньше.

— Вы продолжаете лечение?

— Да. Саркома — диагноз серьезный. Сохраняется вероятность рецидива. Мне назначили курс облучений — 18 сеансов. Надеюсь, результат будет положительным.

…Все операции, выполненные с помощью ультразвуковой технологии, Юрий Лифшиц записывает на видео. Это необходимо, чтобы можно было проанализировать ход вмешательства. Некоторые видеозаписи Юрий Зиновьевич демонстрировал на медицинских конференциях, обсуждал с коллегами.

— В 2012 году я начал проводить хирургические вмешательства с помощью ультразвука в экспериментах на животных, а затем стал оперировать пациентов, — говорит Юрий Лифшиц. — Уже около трех лет проходит оформление авторского патента на технологию. Это процесс трудоемкий, длительный и затратный. Но сейчас он на завершающей стадии. Как только завершится, специалисты университетской клиники в Кельне готовы начать совместное внедрение разработанной нами технологии ультразвуковой хирургии в клиническую практику.

— Чем принципиально отличается ваш хирургический метод от других, в которых тоже используется ультразвук?

— В его основе особые ультразвуковые параметры, позволяющие с высокой точностью отделять здоровые ткани от пораженных опухолью. Дело в том, что они имеют разные биологические и физические характеристики. Например, здоровая ткань организма отличается от «больной» плотностью, эхогенностью, насыщенностью жидкостью и так далее. Так вот, ультразвуковой поток во время операции может отделять одну от другой.

— Надо ли удалять опухоль «с припуском на швы», чтобы не остались злокачественные клетки?

— В том-то и дело, что такой необходимости нет. При обычных операциях хирург действительно старается удалить патологическую ткань «с запасом». А под воздействием ультразвука особых параметров с высокой точностью происходит отделение патологических тканей от здоровых. При этом во время операции проводится экстренный гистологический контроль, подтверждающий радикальность удаления опухоли.

— Что это значит?

— Важно проверить, не остались ли в ране злокачественные клетки. Так вот, при работе ультразвуком мы убеждаемся, что такие клетки не остаются. Это объективные данные. Но необходимо отметить, что, удаляя основной очаг, мы всегда действуем по правилам онкохирургии: при необходимости убираем находящиеся рядом лимфоузлы (выполняем онкологическую областику).

— Действительно ли до вас никто не использовал эту технологию в хирургии?

— Окончательно мы сможем ответить на этот вопрос, когда будет получен патент. Сейчас же могу сказать, что постоянно отслеживаю информацию по применению ультразвука, знакомлюсь с материалами медицинских конференций и не встречал опубликованных материалов, указывающих на то, что в мире есть аналоги нашей технологии.

— Но ведь это, возможно, революция в хирургии?

— Не хочу забегать вперед. Очень важно, чтобы метод не был дискредитирован. Поэтому избегаю высокопарных определений. К исследованию возможностей ультразвуковой хирургии должны подключиться биологи, физики, разработчики новых медицинских технологий.

Два года назад в «ФАКТАХ» был опубликован материал о том, как с помощью ультразвуковой технологии Юрию Лифшицу удалось удалить опухоль весом 9,7 килограмма. Она находилась в брюшной полости пациента. Операция длилась… 13 часов. Ни хирург, ни анестезиолог, ни другие члены бригады ни на минуту не отходили от операционного стола.



* Впервые об ультразвуковой хирургии «ФАКТЫ» написали 2 сентября 2016 года

— Это была очень тяжелая операция, — вспоминает Юрий Зиновьевич. — Надо было миллиметр за миллиметром разделять здоровые и пораженные раком ткани. Но не всегда вмешательство требует так много времени. Бывает, мы выполняем удаление опухоли даже амбулаторно, если речь идет о поверхностных образованиях.

— Какие опухоли удаляете чаще всего?

— На первом месте метастазы в печени. На втором — забрюшинные опухоли. Метод хорошо зарекомендовал себя при опухолях мягких тканей. Хотя он позволяет убирать новообразования любой локализации.

— Когда-то аббревиатура УЗИ казалась загадочной. Теперь все знают, что это диагностическое исследование. А вот об ультразвуковой хирургии никто не слышал.

— И для диагностики, и для хирургии используются ультразвуковые волны и их способность различать по биоакустическим характеристикам «больные» и «здоровые» ткани. Но в первом случае с помощью ультразвука мы их только распознаем, а в ультразвуковой хирургии — с высокой точностью отделяем и удаляем. В результате операция оказывается щадящей и эффективной.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об уникальном методе лечения, который столичные хирурги разработали ради спасения новорожденного мальчика, появившегося на свет с огромной опухолью на шее.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter