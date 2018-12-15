Здоровье

Диагноз

Человеку с диабетом можно есть сладости и фрукты, но в меру и в определенное время суток

Еда для человека, страдающего диабетом, сродни лекарству. Врачи объясняют пациентам, у которых обнаружили сахарный диабет второго типа (при нем уменьшается чувствительность тканей к гормону инсулину): если строго следовать диете, начать больше двигаться, то можно отсрочить прием таблеток, снижающих сахар. Но бывает, что пациенту трудно приспособиться к новым правилам питания, другим продуктам. А семейный человек еще и теряется: готовить только для себя — хлопотно и затратно, а садиться на диету вся семья зачастую не готова.

— Все же лучше перестроить питание всех членов семьи, — рассказывает руководитель отдела диабетологии Института эндокринологии и обмена веществ имени В.П. Комиссаренко НАМН Украины доктор медицинских наук Любовь Соколова. — Например, если болеет диабетом муж, то жена не должна готовить ему отдельно. У детей есть наследственная предрасположенность, и, чтобы она не реализовалась во взрослом возрасте, нужно с детства приучать их к здоровому питанию. Это убережет не только от развития диабета, но и заболеваний сердца и сосудов, органов пищеварения. К тому же человек с диабетом будет ощущать поддержку семьи, а не обижаться на домочадцев. Поэтому по инициативе ученых и врачей, при поддержке Минздрава Украины актуальная тема следующего 2019 года в Украине звучит так: «Человек с диабетом и семья».

— Сегодня люди с диабетом могут позволить себе больше. Если раньше считалась полезной каша из гречки, вымоченной в кефире, то теперь врачи советуют использовать и другие виды круп: пшенную, перловую. А как насчет выпечки, тортов?

— Сахар, конфеты, выпечка, торты, беляши и другие мучные и сладкие изделия — это быстрые углеводы, резко повышающие уровень сахара в крови. Они обладают высоким гликемическим индексом — скоростью всасывания глюкозы в кровь, поэтому человеку с диабетом их нужно исключить. Тем, кто хочет избежать развития «сладкой» болезни, — ограничить. Медленные углеводы (фрукты, каши, хлеб) остаются, но их следует правильно распределить в течение дня.

— Как именно?

— Эти продукты допустимы на завтрак, второй завтрак и в небольшом количестве на обед, если человеку не нужно снижать вес. Для полного пациента такая пища приемлема только утром и во время легкого перекуса между завтраком и обедом. Нужно налегать на белки (нежирное мясо курицы, индейки, кролика, а также рыба) и овощи с низким гликемическим индексом: кабачки, огурцы, сельдерей, капусту. Каши и хлеб, а особенно фрукты, съеденные во второй половине дня, ухудшают чувствительность к инсулину, а главное — повышают уровень утреннего сахара, провоцируют прибавку веса.

— Отварные свекла, морковь довольно сладкие — значит, от них нужно отказаться вечером?

— Все зависит от количества. Если человек съедает чрезмерно много свеклы и моркови, то сахар в крови может повыситься, а 150—200 граммов погоды не сделают. К тому же эти овощи полезно есть не сами по себе, а добавлять в салат или винегрет, который, кстати, лучше делать не с картофелем, а с фасолью.

— Сколько жирной пищи позволено?

— Сейчас процентное содержание жиров, белков и углеводов пересмотрено. В сутки разрешается до 20 процентов жиров, около 50 процентов углеводов, 30 — белков. Если человек хочет похудеть, надо уменьшить количество углеводов до 40 процентов, тогда жиры и белки составят по 30 процентов. Жиры лучше употреблять растительного происхождения: подсолнечное, оливковое, кукурузное и другие виды масел. Также полезные жиры есть в орехах, семечках, некоторых фруктах, например авокадо.

— Можно ли при диабете есть сливочное масло и сало?

— Масло полезно, но не более 20 граммов в день. Выбирайте именно сливочное, а не спред или маргарин. По поводу сала не все так однозначно. Этот продукт содержит одну из самых вредных фракций жиров — концентрированные триглицериды, которые плохо действуют на сосуды. Небольшой кусочек сала с черным хлебом к борщу съесть можно, но не каждый день.

— Сухофрукты разрешаются?

— Они очень сладкие, ведь это фрукты, из которых выпарили жидкость. В пищеварительном тракте под действием желудочных соков они набухнут и превратятся в то, чем были изначально: чернослив — в сливу, курага — в абрикос, изюм — в виноград. А употребление этих фруктов человек с диабетом должен ограничивать: съедать в сутки не более двух штук. Но кто сможет ограничиться двумя изюминками, если привык есть гроздьями виноград?

— Выходит, сладости запрещаются?

— Почему же? Можно съесть фрукт, однако, повторюсь, — в первой половине дня. Не навредит и пара квадратиков черного шоколада с высоким содержанием какао-бобов — от 72 процентов, но без добавок: изюма, орехов. В таком шоколаде много жиров и мало сахара.

— Что лучше съесть на завтрак?

— Отличная идея — омлет, приготовленный с овощами: это вкусно и полезно. Можно съесть несколько ложек гречневой или любой другой каши, кусочек белого сыра — моцареллы, брынзы, феты. Через пару часов после завтрака полезно устроить перекус (в Европе его называют «бранч»): что-то из фруктов — яблоко, мандарин, апельсин, пара абрикосов.

— Какой перекус советуете на полдник?

— Любители молочных продуктов могут взять йогурт, в который можно добавить орехи и семечки (это хорошие растительные жиры), либо ягоды — свежие или замороженные. Йогурт можно приготовить самому либо купить в магазине. Выбирайте натуральный (его еще называют греческим) и не больше трех с половиной процентов жирности.

— Чем лучше поужинать?

— Кусочком белого мяса или рыбы, либо омлетом с овощами, если не ели его на завтрак. На гарнир предпочтительнее не картофель или кукуруза, а фасоль, горох, кабачки, баклажаны, листовой салат, капуста разных видов: белокочанная, брокколи, пекинская, цветная, брюссельская. Отличный выбор — тыква, но не тыквенная каша, в которую добавляется манная крупа или рис. Полезны запеченная тыква, тыквенное пюре: они идеально сочетаются с белковой пищей.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, сочетание каких продуктов можно назвать «диабетом на тарелке», и объяснила, чем их можно заменить.

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