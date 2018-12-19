В Украине возможна крупная техногенная катастрофа: сделан тревожный прогноз

Украина

В 2024 году Украину ожидают серьезные техногенные катастрофы. В зону риска попадают такие стратегические объекты, как атомные станции.

Такой прогноз в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» сделал международный астролог высшей категории, астрополиттехнолог Влад Росс. Впрочем, по его словам, до этого времени вполне могут произойти серьезные инциденты, сходные, к примеру, с недавними взрывами на арсенале под Ичней.

«А вот в 2024 году возможны техногенные катастрофы: например, прорыв дамбы на Киевском море либо авария на химическом предприятии. Также мне не нравится ситуация на Южно-Украинской АЭС. Особенно опасны в этом плане весна и осень 2024 года», — отметил астрополиттехнолог.

Полный текст интервью с Владом Россом читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Украину ждут кардинальные изменения, но Путин этого не увидит».

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