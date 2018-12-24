Рыбы получат перспективное предложение, а у Скорпиона добавится денег: гороскоп на неделю

Стиль жизни

До конца года осталась неделя, а надо столько всего успеть! Не переносить же в новый год незавершенные дела и нерешенные вопросы с коллегами и друзьями. Советы звезд в эксклюзивном гороскопе «ФАКТОВ» дадут ориентир каждому знаку зодиака, как поступить, чтобы новогодние праздники встретить в отличном расположении духа.

ОВЕН. Не забывайте о том, что готовность к компромиссу, гибкость в принятии решений — ваше главное оружие. Постарайтесь в праздничные дни максимально отдохнуть, при этом вовсе необязательно совершать дальние поездки, требующие больших материальных затрат.

ТЕЛЕЦ. Желательно составить подробный план действий на предстоящий период, чтобы избежать всяческих недоразумений. Не откладывайте на последние дни старого года важные дела, встречи. Самый ожидаемый праздник следует встретить полностью свободным от всяких обязанностей.

БЛИЗНЕЦЫ. Наступает прекрасный период в вашей жизни, когда можно загадывать желания и практически быть уверенным в том, что они исполнятся. Естественно, высокие результаты порадуют только в том случае, если сделаете для этого все возможное.

РАК. Можете порадоваться, ведь вместо напряжения и нервотрепки, имеющих место в старом году, почувствуете легкость, у вас словно откроется второе дыхание. Не исключено, что придется переключиться совершенно на другой вид деятельности.

ЛЕВ. Жаловаться на настроение и самочувствие вам сейчас не приходится, что не может не радовать. Имеете все шансы добиться более высокого положения в обществе и укрепить свои достижения. Не стоит раздражаться из-за ошибок окружающих.

ДЕВА. Мелочи, не имеющие особого значения для вас, без всякого сожаления отбросьте и вообще не обращайте на них внимания. Уверенность в собственных силах способна открыть перед вами любые двери. Улучшатся отношения с руководством.

ВЕСЫ. События будут развиваться в благоприятном для вас русле, так что можете расслабиться и особо не волноваться по поводу своей работы. Избегайте излишней скромности и нерешительности, которые только осложняют решение задач. В праздник ни в чем себе не отказывайте.

СКОРПИОН. Ожидается насыщенный приятными событиями период времени. Ваша профессиональная деятельность сейчас активна как никогда, поэтому можете рассчитывать на улучшение своего материального положения.

СТРЕЛЕЦ. Планируя что-то новое, не забывайте об обязательствах данных ранее. Проявите осторожность и повышенную внимательность при работе с деловыми бумагами, ошибки здесь недопустимы. Объективно оценивайте свои силы, приступая к новой работе.

КОЗЕРОГ. Имеете все шансы запастись яркими впечатлениями, ведь жизнь сейчас окрашивается яркими красками. Лучшим отдыхом для вас будет непродолжительное путешествие всей семьей в праздничные дни — не стоит отказываться от этого.

ВОДОЛЕЙ. Ориентируясь исключительно на собственные силы, вы, по крайней мере, никому ничего не будете должны. Ведь это самое неблагодарное дело — пытаться убедить в чем-то человека, который не хочет слушать никаких советов.

РЫБЫ. Предложение, которое получите сейчас, обещает вам в будущем неплохие перспективы, так что отказываться от него не стоит. Скорректируйте свои действия на ближайшие дни, ведь времени на раздумья у вас может совсем не оказаться.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали гороскоп здоровья на декабрь для всех знаков зодиака от победителя «Битвы экстрасенсов».

Также международный астролог высшей категории, астрополиттехнолог Влад Росс рассказал, что ждет Украину в 2019 году.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter