Украина

Международные санкции, под которые попала Россия за агрессию в Украине и аннексию Крыма, повлияли и на ситуацию на полуострове. Так, треть крымских предприятий стали убыточными, а в отдельных регионах ситуация сложилась просто катастрофической, например, в Армянске, ставшем центром химической катастрофы.

Как сообщает «Обозреватель», с убытками работали 60% организаций Судака и Нижнегорского района, 67% предприятий Ленинского района и 75% Раздольненского района, а в Армянске уровень убыточности достиг 100%. Сообщается, что производство автотранспортных средств в Крыму упало на 71%, оборудования — на 52%, мебели — на 36%, металлургических изделий — на 28%. Что же касается внешней торговли, то по сравнению с 2013 годом, в Крыму товарооборот упал в 21 раз. Экспорт сократился в 31 раз, импорт — в 16,4 раза.

В то же время крымчане, которые поверили обещаниям российских властей о высоких зарплатах и пенсиях, так и не дождались обещанного. Так, крымский блогер Леонид Кузьмин рассказал, что цены на продукты выросли в 2,5 раза. «Несмотря на то что где-то цены и совпадают, в основном, в Крыму все дороже. Например, если в Украине персики летом были по 30 грн за килограмм, то в Крыму — 120−150 рублей (50 -60 грн)», — рассказал он. Что же касается зарплат, то, в частности, в сфере образования она составляет 6−7 тысяч гривен, а врач с опытом работы получает порядка 7,7 тысяч гривен.

Не спас положения и Крымский мост, строительство которого, как обещали российские и оккупационные власти, повлияет на увеличение количества туристов. Если в 2013 году полуостров принял порядка 6 млн отдыхающих, то сейчас — в 4 раза меньше.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», кремлевские эксперты, подготовившие доклад для президента РФ Владимира Путина, в документе сделали акцент на том, что ситуация с водообеспечением оккупированного Крыма приобретает угрожающий характер для промышленности и сельского хозяйства полуострова.

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