Будут новые санкции: в России Путина расстроили прогнозом на 2019 год, напомнив об Украине

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В 2019 году международное давление на Российскую Федерацию будет только увеличиваться. Сохранятся и секторальные санкции против РФ по «украинскому пакету. Напомним, что Совет Евросоюза одобрил решение о продлении экономических санкций против России до 31 июля 2019 года.
Об этом, в частности, говорится в докладе экспертов Российского совета по международным делам (РСМД), сообщает «Коммерсант». Авторы документа — программный директор РСМД Иван Тимофеев и эксперт Владимир Морозов — утверждают, что в сложившейся обстановке локальные и периферийные кризисы могут иметь «непропорционально высокие последствия для России».
«В 2018 году среди „черных лебедей“ пальму первенства авторы отчета уверенно отдают „делу Скрипалей“. Инцидент в Солсбери, по их словам, не привел к формированию механизмов кризисного регулирования, способных справляться с такими проблемами. Более того, он создал почву для новых инцидентов», — сообщает издание и добавляет, что эксперты оценивают риски «нового Солсбери» в 2019 году как высокие.
По прогнозам представителей РСМД, усиление давления на Россию по данному делу будет касаться расширения санкционного списка и последующих действий исполнительной власти США. Также авторы доклада подчеркивают, что санкции против России в 2019 году будут определяться и положением дел в Украине. Прогнозируя снижение стабильности на Донбассе и дальнейшее ухудшение отношений с Киевом, авторы доклада утверждают, что секторальные санкции сохранятся. А их расширение коснется лишь списков российских физических и юридических лиц.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Министерство финансов США расширило санкционный список российских граждан, добавив в него в общей сложности 18 новых имен, в том числе Анатолия Чепигу (Руслана Боширова) и Александра Мишкина (Александра Петрова), которых в Великобритании обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.
Также сообщалось, что правительство Украины одобрило и внесло на рассмотрение СНБО предложения по применению санкций к физическим и юридическим лицам России.
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