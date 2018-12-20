Фальшивая вакцинация: почему в Украине умирают от кори привитые дети

Здоровье

На прошлой неделе в Одессе умер годовалый малыш. Он стал шестнадцатым украинцем, умершим от кори в этом году. Европейские страны обеспокоены ростом у них заболеваемости корью (лекарств от которой нет), вышедшей на десятилетний пик. Но Украина, увы, является бесспорным «лидером» в Европе: на нашу страну приходится половина случаев заболевания корью на континенте. С 1 января по 18 декабря этого года в Украине таких 49 518 человек (18 297 взрослых и 31 221 ребенок). Из них за последнюю неделю заболели 893 взрослых и 1759 детей, сообщили «ФАКТАМ» в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины. И уровень заболеваемости продолжает расти. Умерший в Одессе ребенок не был привит. Но даже вакцинация не спасает от болезни. Как сообщали «ФАКТЫ», в школе села Иваново Лиманского района Одесской области заболели 12 детей, шестеро из которых были дважды привиты, четверо — единожды, и только двое ребят привиты не были. В октябре в Закарпатье умер 12-летний мальчик, родители которого писали отказ от вакцинации. А в январе в Одессе от пневмонии, возникшей как осложнение после кори, умерла 17-летняя девушка. Ее отец говорил, что дочь была дважды привита.

Почему прививки не помогают и дети умирают от кори, «ФАКТЫ» попросили объяснить доцента кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика детского врача-иммунолога Федора Лапия:

— Этому есть два варианта объяснения. К большому сожалению, и я, и мои коллеги неоднократно сталкивались со случаями фальсифицирования вакцинации. Сегодня у меня на приеме была мама — у ее восьмилетнего ребенка есть все записи о вакцинациях. Она рассказала, что ей «помогли» записать информацию о прививках для школы. Я не уточнял, кто и за какую сумму. И таких детей у нас в Украине много.

Получается, что в медицинской карте есть запись о вакцинации, но ребенок болеет корью. Родители, как правило, не признаются, что ребенок не привит, и в официальную статистику этот случай входит как заболевание вакцинированного.

Вторая причина — вакцина «не сработала». В мировой практике — в Европе, в США — около двух процентов детей не получают иммунитет даже после двух прививок. При степени вакцинации в 99 процентов у двадцати человек из тысячи все равно не оказывается антител к кори.

Поскольку корь — это «обязательная» болезнь (как и ветрянка), рано или поздно она вас найдет. Ситуация ухудшается тем, что первые симптомы кори — неспецифические, ее часто принимают за простуду, при которой заболевший не всегда изолируется от других и начинает заражать окружающих. Сыпь же появляется лишь через пять-семь дней.

Поэтому корью переболеют и двадцать человек, не получивших иммунитета, и те десять, которых вообще не привили. Но в официальной статистике будет отмечено, что среди заболевших корью две трети — вакцинированные двумя дозами. И об этом будут говорить. Хотя говорить надо о том, что из тысячи потенциальных жертв кори (напомню, это «обязательная» болезнь) прививка спасла 970. И если бы у нас была такая высокая степень вакцинации, мы имели бы всего 30 случаев заболевания корью на тысячу человек. При этом максимум один оказался бы смертельным и, возможно, последствием еще одного было бы поражение центральной нервной системы.

Этот пример, кстати, имеет вполне реальную иллюстрацию: во время вспышки кори в штате Массачусетс, где высок уровень вакцинации, 70 процентов заболевших оказались привитыми. (В 80-е годы прошлого века в одной из старших школ, в которой были вакцинированы 98 процентов учеников, зарегистрировали вспышку кори. Из 27 заболевших 19 были полностью привиты. Пятеро были вакцинированы неадекватно, получив прививку в возрасте до года, когда она малоэффективна. И только трое заболевших школьников вакцину не получали вообще. — Авт.)

Таким образом, чем выше степень вакцинации, тем меньше заболевших. Но среди этих заболевших процент получивших прививки также выше из-за того, что на одного из пятидесяти привитых вакцина не действует.

В Украине же ситуация несколько отличается от мировой. В 2017 году были проведены исследования. В Киеве, Одесской, Сумской и Закарпатской областях проверяли наличие иммунитета у людей без прививки, а также с вакцинацией одной и двумя дозами. Оказалось, что в Киеве, Сумах и Одессе среди детей, получивших две дозы вакцины, антител к кори не имели 8−10 процентов вакцинированных. В Закарпатье же таких было более 20 процентов. При этом, напомню, в Европе после вакцинации иммунитет не приобретают всего 2 процента привитых.

Это наводит на мысль, что многие дети в Украине привиты только на бумаге. И многие родители в этом признаются. Сейчас, когда растет заболеваемость корью, они приходят к нам и спрашивают, что же делать, если детей не прививали, а только доставали справки о прививках для школ и садиков.

— И что же делать?

— Проходить вакцинацию. Если ребенок не был вовремя привит, можно это сделать и в восемь, и в 18 лет. Вакцины есть. А сейчас оперативный штаб Минздрава по реагированию на вспышку кори рекомендовал вакцинировать и взрослых, если они не болели корью, не прививались ранее и имеют лабораторное подтверждение отсутствия антител к кори.

— А может быть в том, что процент не получивших иммунитет после прививок выше мирового, виновата вакцина?

— И у нас, и в Европе используют одну и ту же бельгийскую вакцину «Приорикс». Сейчас дополнительно закупили еще американскую MMR, которую используют в США. Вопрос не в вакцине. И даже не в условиях ее хранения. Вопрос в том, что многие из заболевших были вакцинированы только на бумаге.

Согласно данным ЦОЗ Минздрава, по состоянию на ноябрь своевременно первую дозу вакцины от кори, паротита и краснухи получили 76,1% детей. Вторую — 77,5%. Из числа пропустивших первую и (или) вторую прививку вакцинированы 49,5 и 40,7% детей соответственно. Минздрав призывает родителей вакцинировать детей в соответствии с календарем прививок. И даже если сроки пропущены, все равно это нужно сделать как можно скорее.

Чиновники заверяют, что бесплатных вакцин должно хватить на всех: в наличии почти полмиллиона доз «Приорикса» и почти 400 тысяч доз MMR, поставленных Детским фондом ООН. А к Новому году ожидается очередная поставка. И если в кабинете прививок говорят, что вакцины нет, необходимо жаловаться главврачу и в областные департаменты охраны здоровья.

Из истории вопроса: что надо знать о кори

Корь — вирусное заболевание человека, животные им не болеют. Возбудитель передается как при прямом контакте, так и по воздуху: при кашле и чихании. В воздухе и на инфицированных поверхностях вирус остается опасным в течение двух часов, за которые он «должен» попасть в организм. Заразиться им может человек, не имеющий иммунитета, в любом возрасте. Но основная группа риска — невакцинированные дети до пяти-семи лет.

Инфицируя слизистые, вирус распространяется по всему организму. Через 10−12 дней у больного повышается температура. Четыре-семь дней у него могут быть кашель, насморк, покраснение глаз, слезоточивость. На внутренней поверхности щек появляются белые точки. Потом на лице и шее появляется красная сыпь. Через два-три дня она распространяется по всему телу, а еще через пять-семь дней исчезает. За четыре дня до появления сыпи и в течение четырех суток после заболевший может заразить окружающих.

Вспышки кори могут перерастать в эпидемии с многочисленными смертельными исходами. Большинство летальных случаев — результат не самой болезни, а связанных с ней осложнений — таких, как отек головного мозга, пневмония, тяжелая диарея и проч. Чаще всего они развиваются у детей до пяти лет и взрослых старше 30 лет.

Тяжелое протекание болезни более вероятно у плохо питающихся детей младшего возраста, испытывающих недостаток витамина А или с ослабленной иммунной системой. Хорошее питание и поддерживающее лечение (регидратационные препараты в случае диареи, антибиотики при инфекциях глаз, ушей и дыхательных путей) помогут избежать тяжелых осложнений. Две дозы витамина А с интервалом в сутки в начале лечения не только помогут предотвратить слепоту, но и способствуют снижению смертности от кори на 50 процентов.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в прошлом году от кори умерли 110 тысяч человек. В основном это дети до пяти лет. Еще 50 лет назад смертельных случаев было по два-три миллиона в год. Несмотря на то что лекарства от кори не существует, такого снижения смертности удалось добиться благодаря вакцинированию населения во всем мире. Так, в 2017 году первую прививку получили 85% всех детей, вторую — 67%. Почти 21 миллион годовалых детей первую дозу вакцины не получили. Иммунизация одного ребенка против кори обходится в один доллар.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинцев обвиняют в «экспорте» кори в другие страны. Так, начали бить тревогу польские медики, поскольку после многолетнего затишья в Польше зафиксирована вспышка этого заболевания. Причем болеют прежде всего украинские заробитчане.

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