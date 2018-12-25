Украина

Не деньгами, а конфетами «Рошен»: патриарх Варфоломей рассказал о «благодарности» за автокефалию (видео)

Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что не получал денег от власти за украинскую автокефалию, а только конфеты и шоколад с завода президента Петра Порошенко. Об этом пишет «Церкваріум» со ссылкой на Orthodoxia.info.

«Хотя Русская церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги за эту автокефалию. Я не получил денег, зато у меня есть много конфет и шоколада. Причем это сладости с завода Порошенко», — сказал он детям, пришедшим поздравить его с праздником.

Таким образом патриарх ответил на обвинения, звучавшие в его сторону, как со стороны московских церковников, так и самого президента Путина.

По словам Варфоломея, президент Украины отправил во Вселенский патриархат конфеты и шоколад с фабрики «Рошен» по случаю большой радости от того факта, что его страна получает автокефалию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Петр Порошенко заявил, что Украине необходима Единая поместная православная церковь, поскольку она играет важную роль в объединении украинского народа. Также напомним о том, что, по мнению журналиста Виталия Портникова, Русской православной церкви ничего не мешало предоставить автокефалию Украине. Однако это не было сделано, поскольку Россия не оставляет надежд превратить соседнюю страну в свою составляющую.

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