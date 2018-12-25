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Синоптик рассказал, когда в Украину вернутся морозы
Перед Новым годом украинцев ждет похолодание. Оттепель сменится морозами от — 3 до -7 градусов.
Такой прогноз в эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ» дал народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, оттепель сменится морозами за три дня до Нового года.
По прогнозам народного синоптика, такая погода продержится и до 5 января 2019 года, после чего вновь потеплеет. «Так что к Рождеству снег, скорее всего, превратится в слякоть», — утверждает Леонид Горбань.
Полный текст материала о том, какой будет погода в ближайшее время, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Снег и морозы сменятся оттепелью: какой будет погода в конце декабря — начале января».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на католическое Рождество, 25 декабря, синоптики прогнозировали метели и гололедицу почти на всей территории страны, за исключением западных областей. В Киевской области будет идти снег, порывы ветра — 15−20 м/с, метели. До конца суток 25 декабря — налипание мокрого снега.
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