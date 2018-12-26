Общество

Без снега не останемся: синоптик спрогнозировала погоду в Украине до Нового года и на 1 января

Обильные осадки в Украине обеспечили циклоны, которые «гоняют» по стране один за другим. 26 декабря в стране — новый циклон со снегопадами и метелями.

По словам синоптика Натальи Диденко, очередной мощный циклон начнется со снегопадов в западных и северных регионах, а также в Винницкой области. Правда, до конца среды, 26 декабря, он накроет практически всю территорию страны за исключением южной части, где погода будет «спокойнее».

«В четверг, 27 декабря, — небольшая передышка на севере и в центре страны. Ближайшей ночью в восточных областях, а 27 декабря во второй половине дня будут умеренные осадки. В Запорожской области — небольшой снег и мокрый снег, в Одесской, Николаевской, Херсонской в среду днем — без существенных осадков», — прогнозирует синоптик.

Что же касается температуры воздуха, то она будет колебаться в пределах от -1 до -5 градусов, ночью в Сумской и Харьковской до -10 градусов. В западных областях и в южной части страны в четверг ожидается 0 + 4 градуса.

В Киеве 26 декабря — снег и метели, 27 декабря — ослабление осадков, а 28 декабря — вновь усиление. В ближайшие сутки в столице ожидается до 3 градусов мороза.

«Синоптическая хроника новогодней ночи: по уточненным данным, в ночь на 1 января в Киеве будет морозно, -3−6 градусов, а днем 1 января придут снегопады и метели. Одним словом, без снега не останемся», — прогнозирует Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине опубликовали карту, на которой показали осложнения на дорогах, связанные с непогодой.

Также сообщалось, что из-за непогоды в стране без света остались почти 500 населенных пунктов в 10 областях Украины.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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