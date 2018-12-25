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На Львовщине еще три прихода перешли в Православную церковь Украины
В Львовской области еще в трех приходах УПЦ Московского патриархата приняли решение о присоединении к Православной церкви Украины. Ранее старообрядческая община в Черновцах вышла из подчинения Московской митрополии.
Как сообщает «Духовна велич Львова», в помесную церковь перешли общины сел Пищаны и Верчаны (Стрыйский район) и города Угнив (Сокальский район).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», к новосозданной поместной автокефальной Православной церкви Украины присоединились прихожане из города Жовква Львовской области — приход храма первоверховных апостолов Петра и Павла.
Также сообщалось о переходе в поместную церковь крупной парафии УПЦ (МП) — Спасо-Преображенского собора Киева и митрополита Драбинко, которого приходской совет вопреки позиции УПЦ (МП) оставил настоятелем храма.
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