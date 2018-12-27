Как накануне Нового года похудеть на пару килограммов: простой и эффективный метод

Здоровье

Мы связываем Новый год с надеждой на новую, лучшую жизнь, поэтому, несмотря ни на что, стараемся встретить его во всеоружии: красивыми, бодрыми и стройными. Но что делать, если влезть в новое платье мешает пара-тройка лишних килограммов, а любимый пуловер предательски обтягивает выступающий живот? Как перед Новым годом хоть чуточку похудеть? Можно ли встретить праздник без ущерба для фигуры, не отказывая себе во вкусной еде? Что делать, если «наел» немного лишнего веса? Об этом «ФАКТАМ» рассказала врач-гастроэнтеролог высшей категории Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте № 2 Людмила Федорченко .

— Люди, которые стремятся похудеть, часто садятся на экспресс-диету: два-три дня едят только гречку и кефир или нежирный творог с яблоками, — объясняет Людмила Владимировна. — Но это стресс для организма, поэтому рекомендую сказать нездоровому рациону категорическое «нет». Пытаться за пару дней избавиться от нескольких килограммов, как обещают многие из этих диет, неразумно: такой перепад в питании если и поможет немножко похудеть, то «поломает» пищеварение, а «починить» его тяжело. Благодаря этим и другим жестким диетам у гастроэнтерологов всегда есть и будут пациенты. Поэтому лучше начинать с уменьшения порции привычного блюда — она не должна превышать объем одного стакана за прием. Этого достаточно, чтобы утолить голод и не переесть.

— Что еще поможет похудеть?

— Надежный способ контролировать вес — считать калории. Сложно будет только в первую неделю, а потом, когда калорийность отдельных продуктов запомнится, будете делать это не задумываясь. Позволили себе пирожное в обед, значит, вечером замените плотный ужин легким — чаем с молоком и хлебцами. Быть голодным подолгу — вредно для организма. Пищеварительная система придумана природой так, что поджелудочная железа, желчный пузырь и желудок работают согласованно, выделяя ферменты, желчь и сок, чтобы переваривать еду. Не дали ничего — пищеварение расстраивается.

— Накануне Нового года многие люди стараются есть поменьше, предвкушая новогоднюю трапезу. Но часто оказывается, что сразу переварить большой объем пищи тяжело. Как облегчить пищеварение?

— Не садитесь за стол голодным! Перекус еще и предупредит опьянение, которое наступает, если выпить на пустой желудок бокал вина или рюмку чего покрепче. За пару часов до застолья съешьте, например, легкий салат из капусты и картофельное пюре: картофель, кроме крахмала, содержит белок и хорошо переваривается. Также облегчит пищеварение ферментный препарат, принятый перед началом трапезы. Если стол обильный, щедрый, то не помешает еще одна таблетка — уже во время еды.

— А как же мнение, что поджелудочная железа привыкнет к таблеткам и перестанет работать?

— Не привыкнет, ведь поджелудочная железа не имеет собственного интеллекта. В сутки она выделяет миллионы единиц ферментных компонентов, а в таблетке их десятки тысяч. Препарат — это местная скорая помощь пищеварению во время банкета.

— Что еще поможет не переесть и не опьянеть?

— Не старайтесь попробовать все блюда и знайте свою меру в употреблении алкоголя. Съели закуску, выпили бокал шампанского — и наслаждайтесь трапезой, сопровождая каждую перемену блюд парой глотков вина или более крепкого алкоголя. Уменьшает действие спиртного пища, богатая белками: мясо, рыба, твердый сыр. Алкоголь ночью хуже перерабатывается, кроме того, спиртные напитки очень калорийные. Например, в 100 граммах сухого вина, которое считается безобидным и полезным, — 70 килокалорий, в сладких винах — 120—150, а крепкие напитки вообще можно сравнить с калорийной бомбой. Не говоря уже о том, что спиртное повышает аппетит, и человек съедает больше, чем намеревался. Поэтому включайте разум: пару бокалов вина лучше заменить кусочком запеченной индейки с овощным салатом.

— На столе еще много вкусных блюд, а желудок уже полный. Что делать?

— Двигайтесь: танцуйте или выйдите прогуляться на улицу. Не думаю, что вы будете там одни. А можно, встав из-за стола, прислониться плотно спиной к стене и расправить плечи: живот расслабится, и найдется место для очередного аппетитного кусочка. К счастью, сегодня люди отходят от традиций плотной обильной трапезы с тазиками оливье, студнем, горой жареного мяса. Еды меньше, но она более легкая и изысканная. Например, хозяйка старается удивить гостей салатом с креветками и авокадо, запеченной индейкой с тыквой. Но все равно лучше не переедать, как делают некоторые люди, превращая праздник в насилие над собственным организмом.

— Когда полезно есть десерт: ночью или оставить его на утро?

— Если хозяйка подает десерт к праздничному столу, то почему же не полакомиться? Но желательно, чтобы блюдо было легким, с небольшим количеством теста и обильной начинкой: фруктовый пирог, йогуртовый или желейный торт. Замечательное завершение новогоднего застолья — желе с фруктами: выглядит празднично, легко переваривается.

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— Что лучше съесть в первый день нового года?

— Хорошо идет легкий суп. Его можно приготовить на овощном бульоне, добавив фрикадельки из куриного или индюшиного фарша. Можно сварить грибной суп-пюре, рыбный либо сырный. Поможет вернуть пищеварение в норму мятный или любой травяной чай. Хорош и облепиховый. Полезны напиток с имбирем и лимоном, заправленный чайной ложкой меда, имбирно-мятный. Имбирь тонизирует организм и бодрит, предупреждает простуду, но с ним важно не перебарщивать: на вкус этот корень достаточно резковатый. Кстати, имбирь способствует снижению веса, но, повторюсь, в небольших количествах.

— Это весьма кстати после новогодних праздников. Что еще поможет прийти в норму?

— Полезны фрукты, усиливающие обмен жиров, — грейпфрут, ананас. Хорошо налегать на продукты с так называемой отрицательной калорийностью: затраты калорий на пищеварение после их употребления выше, чем содержится в самой пище. Это в первую очередь овощи, богатые клетчаткой и пищевыми волокнами. В 100 граммах баклажана всего 17 килокалорий, а на переваривание организм затрачивает гораздо больше энергии. Точно так же и с сельдереем — корнем и стеблями. Некоторые продукты, например, грибы, проходят по пищеварительному тракту в плохо переваренном состоянии (тяжелый грибной белок могут расщепить только лось и заяц). Поэтому тем, кто хочет немного похудеть, нужно есть шампиньоны. Это вкусно и полезно, к тому же еда пройдет транзитом.

— Те, кто стремится похудеть, часто отказываются от картофеля. Это правильно?

— Нет. В среднем калорийность картофеля, в зависимости от сорта, 70—90 килокалорий, но жирные заправки и подливы увеличивают ее в два-три раза. Положите на тарелку 150 граммов картофельного пюре, кусок минтая, тушенного с луком и морковью, — и получится полноценный обед, калорийность которого 250—300 килокалорий. Вкусно и полезно!

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