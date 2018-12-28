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Подарите ему новые брюки: новое фото Путина насмешило сеть
В сети высмеяли президента Российской Федерации Владимира Путина, надевшего слишком длинные для него брюки. Интернет-пользователи, комментировавшие фотографию, припомнили Путину и фотографии «придворных» фотографов, которые выбирают удачный для хозяина Кремля ракурс при фотографировании с более рослыми политиками, и обувь на каблуках и подошве. Ранее сообщалось, что в России подсчитали, сколько раз Путин сказал неправду на итоговой пресс-конференции в Москве.
«Кто-то должен подарить деду на Новый год нормальные брюки, а не на размера размера больше», — так комментируют фото на ресурсе «Пятая колонка» в Twitter.
«Сантиметров 20 добавили походу!»
«Он все ещё надеется вырасти. Не забирайте у Путина мечту!»
«Просто он привык фотографироваться с высокими людьми на одном уровне. Вот и забыл дед, что ростом не вышел».
«Каблуки забыл надеть».
«На вырост берёт».
«Я бы ему белые тапки подарил».
На лабутенах и в ох… ительных штанах".
«Неужели ни одного коммента в защиту пуйла? Вот так бы было в 2000 году! Мы бы теперь жили в другой стране».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российские комики высмеяли пропагандистов Владимира Путина, сняв ролик о спасении российским президентом котенка, «случайными» свидетелями которого оказались кремлевские массмедиа.
Фото РИА Новости.
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