Подарите ему новые брюки: новое фото Путина насмешило сеть

Мир

В сети высмеяли президента Российской Федерации Владимира Путина, надевшего слишком длинные для него брюки. Интернет-пользователи, комментировавшие фотографию, припомнили Путину и фотографии «придворных» фотографов, которые выбирают удачный для хозяина Кремля ракурс при фотографировании с более рослыми политиками, и обувь на каблуках и подошве. Ранее сообщалось, что в России подсчитали, сколько раз Путин сказал неправду на итоговой пресс-конференции в Москве.

«Кто-то должен подарить деду на Новый год нормальные брюки, а не на размера размера больше», — так комментируют фото на ресурсе «Пятая колонка» в Twitter.





«Сантиметров 20 добавили походу!»

«Он все ещё надеется вырасти. Не забирайте у Путина мечту!»

«Просто он привык фотографироваться с высокими людьми на одном уровне. Вот и забыл дед, что ростом не вышел».

«Каблуки забыл надеть».

«На вырост берёт».

«Я бы ему белые тапки подарил».

На лабутенах и в ох… ительных штанах".

«Неужели ни одного коммента в защиту пуйла? Вот так бы было в 2000 году! Мы бы теперь жили в другой стране».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российские комики высмеяли пропагандистов Владимира Путина, сняв ролик о спасении российским президентом котенка, «случайными» свидетелями которого оказались кремлевские массмедиа.

Фото РИА Новости.



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