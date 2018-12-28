Супрун рассказала, чем можно заменить пюре на новогоднем столе

Здоровье

Калорийное пюре на новогоднем столе можно заменить более легкими блюдами — тушеным зеленым горошком или запеченными сельдереем, морковью и пастернаком. Эти продукты легки в приготовлении и содержат полезную клетчатку. Ранее украинские знаменитости поделились рецептами легких новогодних блюд.

Такой совет дала украинцам, заботящимся о своем здоровье и весе, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. Также, по ее словам, к жирным блюдам хорошо подойдет печеная тыква. «За праздничным столом не забывайте запивать пищу водой, а не алкоголем, кофе или сладкой газировкой. Только вода или чай, в том числе и травяной, помогут получить нужную жидкость», — отметила она.

И.о. министра не советует употреблять алкоголь, поскольку «не существует безопасной дозы». «Если же вы решили употреблять алкоголь, делайте это сознательно: не надо закусывать без меры — это не спасет от опьянения. Не забывайте пить воду. Выбирайте красное вино — в нем, в отличие от коктейлей или крепких напитков, хоть что-то полезное. Это — ресвератрол, который полезен для здоровья сердца», — советует Ульяна Супрун, предостерегая от излишнего употребления алкоголя.

Что же касается десертов, то, по ее словам, торты с кремом или жирные пампушки лучше заменить сырником, ягодным желе, муссами или же печеными яблоками и грушами. «А вот кутью заменять ничем не надо. Цельнозерновая пшеница, мак, орехи, узвар и сухофрукты — все полезное!» — утверждает Ульяна Супрун.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», врач-гастроэнтеролог посоветовала простой и эффективный метод, который позволит сбросить перед Новым годом пару килограмм.

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