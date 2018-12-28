Остались друзьями: Вячеслав и Марина Узелковы официально подтвердили развод

Шоу-бизнес

Тренеры шоу «Зважені і щасливі» Вячеслав и Марина Узелковы после финала официально заявили о разводе. Звездная пара рассталась после 20 лет брака. Свой развод они скрывали, чтобы не отвлекать внимание от победителей проекта. Во время эфира Марина, в красивом вечернем платье, выглядела очень счастливой, она танцевала и веселилась.

На следующий день после объявления результатов шоу Марина и Вячаслав поделились трогательными постами в Instagram.

«Так сложились обстоятельства, что анонимные „доброжелатели“ за нашей спиной решили поделиться информацией о наших отношениях с прессой раньше, чем мы были к этому готовы. Мы не хотели озвучивать нашу ситуацию на финале „Зважених та щасливих“, чтобы не смещать акценты с похудевших и красивых участников на наши отношения. У нас с Мариной были прекрасные 20 лет брака и осталось двое замечательных детей. Она всегда для меня будет особенной женщиной, которую я искренне любил, люблю и буду любить и которой помогу всегда, если ей это будет необходимо», — прокомментировал Узелков сайту СТБ.

Не стала больше молчать и Марина. Она рассказала, что это решение далось непросто, но оно было обоюдным.

«Трудно об этом говорить. Официально мы со Славой больше не пара, но остаемся друг другу верными друзьями во имя той любви, благодаря которой рождены наши дети. Я благодарна Богу и судьбе за встречу со Славой. Наша жизнь была соткана из разных испытаний и преград, из которых мы всегда достойно выходили. Мы многому научили друг друга, приобрели бесценный опыт. Испытали много прекрасных чувств и эмоций. Мы остались друзьями, поэтому, пожалуйста, не стоит искать причин, подводных камней и виновных. Это жизнь. И так случается, что два корабля, идущих в одном направлении, расходятся, потому, что у каждого из них появляется другой маршрут направления движения. Мы это приняли вместе. И мы двигаемся дальше, не снижая оборотов. А я, как и прежде, буду, несомненно, радоваться твоему, Слава, счастью и успехам», — написала Марина.

Напомним, 39-летний Вячеслав и 38-летняя Марина познакомились еще студентами. В браке они прожили 20 лет. В последние годы являются тренерами проекта «Зважені і щасливі» и помогают толстякам избавляться от лишнего веса.

Напомним, Вячеслав Узелков— профессиональный украинский боксер, который выступал в полутяжелой весовой категории, одержал 30 побед в 34 боях. Владел титулом интерконтинентального чемпиона по версиям WBA и IBO. Не выступает на ринге с 2014 года.

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