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«Не хочет именоваться русской»: в России указали на важный момент с переименованием УПЦ (МП)

Украинская православная церковь Московского патриархата не хочет именоваться русской, она хочет именоваться украинской. Об этом в эфире «Эха Москвы» заявил российский публицист Александр Невзоров.

Напомним, создание в Украине поместной православной церкви и получение Томоса вызвало агрессивную реакцию у некоторых политиков из окружения президента России Владимира Путина. Так, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала преступлением создание автокефальной церкви в Украине.

Невзоров отметил, что священники Московского патриархата запрещают в отношении себя упоминать слово «русская церковь».

«Она хочет называться украинской. Вместе с тем есть каноническая нормальная Украинская церковь, которая абсолютно законно заняла это место и предлагает Русской церкви остаться, но называться Русской. И вот это почему-то впечатлительная Валентина Ивановна называет преступлением», — объяснил Невзоров.

Как писали «ФАКТЫ», 29 ноября Святейший Синод Вселенского патриархата утвердил текст Томоса о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

15 декабря в Киеве прошел объединительный поместный православный собор , на котором были объединены церковные структуры Украины. Также на соборе был избран предстоятель Православной церкви Украины.

22 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который обязал Украинскую православную церковь (Московского патриархата) указывать в своем названии принадлежность к Российской православной церкви (РПЦ) .

Священники УПЦ МП уже назвали этот закон антиконституционным и дискриминационным.

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