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В Крыму поезд протаранил грузовик: фото и детали жуткого ДТП
В оккупированном Крыму грузовик попал под поезд. Чрезвычайное происшествие случилось в Керчи. Ранее сообщалось, что в районе мыса Сарыч, на трассу, соединяющую Севастополь и Ялту, рухнули огромные валуны.
Фотографии ЧП в своем Twitter выложил блогер «Крымский бандеровец». «Ночью в районе бывшего бочарного завода в городе Керчь грузовик попал под поезд (с одним вагоном). Водитель машины не заметил состава, направляющегося в рыбный порт по железной дороге». Отвыкли от поездов. Грузовик вез камни для строительства моста", — пишет блогер, живущий на оккупированных территориях.
Местная пресса пишет, что водителя грузовика «сбил с толку» светофор, мигавший белым. Как только грузовик пересек первые пути и заехал на вторые, тут же в него врезался вагон с содой, который впереди себя толкал локомотив. В результате удара водитель упал на пол кабины. Машину протащило несколько метров, она остановилась буквально рядом с бетонным забором. Это спасло водителя, которого могло просто раздавить.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Керчи затонул корабль, зарегистрированный в Ростове-на-Дону Российской Федерации. Буксир «РБТ-18», стоявший на причале, частично ушел под воду из-за непогоды.
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