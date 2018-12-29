- 17:22 В Украине подсчитали убытки от нового запрета на ввоз товаров в Россию
- 16:44 Суперфинал «Х-фактора»: онлайн-трансляция
- 16:42 В сети обсуждают жесткую расправу водителя над пешеходами-нарушителями
- 16:24 Биатлон на ТВ: где смотреть онлайн Рождественскую гонку
- 16:04 Александр Валигурский: "Оставлю на память футболки размера 7XL — чтобы напоминали, каким я был при весе 200 килограммов"
- 16:02 В прифронтовом Покровске установили патриотический рекорд
- 15:27 Российские разведчики писали письма американским сенаторам под видом украинских патриотов
- 15:26 Обошел Роналду: лучшим бомбардиром турниров УЕФА в 2018-м стал вундеркинд из «Челси»
- 15:12 Стало известно, какие товары из Украины оказались под запретом в России
- 15:00 Пьяные патрульные полицейские избили и ограбили прохожего в Кременчуге
В Украине подсчитали убытки от нового запрета на ввоз товаров в Россию
Общая стоимость запрещенных для ввоза в Россию товаров из Украины составит 510 миллионов долларов в год. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины.
«Ввоз санкционных товаров (которые дополнительно запретили в 2018 году) из Украины в Россию по 2018 год составлял, по предварительным подсчетам, около 510 миллионов долларов», — говорится в сообщении ведомства.
Как писали «ФАКТЫ», решение о запрете на ввоз некоторых товаров на территорию России подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
В перечень запрещенных к ввозу в Россию украинских товаров добавили украинскую кондитерскую продукцию, пшеницу, подсолнечное масло, орехи, а также котлы, обои, бумагу, мебель, тракторы и другое оборудование.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...
Ветер: 3 м/с C-В
Давление: 749 мм