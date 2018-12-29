Украина

В Украине подсчитали убытки от нового запрета на ввоз товаров в Россию

Общая стоимость запрещенных для ввоза в Россию товаров из Украины составит 510 миллионов долларов в год. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

«Ввоз санкционных товаров (которые дополнительно запретили в 2018 году) из Украины в Россию по 2018 год составлял, по предварительным подсчетам, около 510 миллионов долларов», — говорится в сообщении ведомства.

Как писали «ФАКТЫ», решение о запрете на ввоз некоторых товаров на территорию России подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В перечень запрещенных к ввозу в Россию украинских товаров добавили украинскую кондитерскую продукцию, пшеницу, подсолнечное масло, орехи, а также котлы, обои, бумагу, мебель, тракторы и другое оборудование.

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