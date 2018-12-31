Развод Ани Лорак и нападение на DZIDZIO: самые громкие скандалы 2018 года

Шоу-бизнес

В уходящем году звезды шоу-бизнеса могут похвастать не только творческими достижениями, свадьбами, рождением детей, но и неприятными ситуациями. Знаменитости скандалили, изменяли, разводились и даже ставали жертвой нападений. Больше всего обсуждали развод популярной певицы Ани Лорак, разборки телеведущих Снежаны Егоровой и Антина Мухарского, обман «Мисс Украины» Вероники Дидусенко и под занавес года — нападение на популярного певца и актера DZIDZIO.

Еще недавно брак украинской певицы Ани Лорак казался счастливым и безоблачным. Успешная артистка с мужем Муратом и дочерью Софией создавали впечатление идеальной семьи. Гром среди ясного неба грянул этим летом — в сети появилось видео, как Мурат обнимает жгучую брюнетку, столичную тусовщицу Яну. Ани Лорак никак не комментировала скандал, но увезла дочь в Москву и там отдала ее в первый класс. В СМИ появились слухи о разводе. И вот в декабре информация подтвердилась официально — 24 декабря в Шевченковском суде Киева состоялось первое слушание дела о звездном разводе. Однако ни Каролина, ни ее муж на заседание не явились. Их представляли адвокаты. Кстати, заявление о разводе исчезло из реестра суда, нет и следующей даты заседаний. Юристы говорят, что это может свидетельствовать о том, что пара либо передумала разводиться, либо по просьбе сторон судебные разбирательства сделали закрытыми. Ани Лорак по-прежнему не комментирует личную жизнь, в сети она публикует фото только с дочерью.



*Еще год назад Ани Лорак была счастлива с мужем

Куда больше страстей было вокруг развода и судебных разбирательств пары телеведущих Снежаны Егоровой и Антина Мухарского. В этом году в их разборках по поводу алиментов на троих общих детей появился новый поворот. Суд таки обязал отца выплачивать алименты в размере трех тысяч долларов. Для него такая сумма оказалась слишком неподъемной. Антин даже решился на акцию протеста — снял трусы перед судом, а потом и вовсе сбежал из страны, попросив политического убежища в Европе. Более того, скандальные разборки между супругами вынесли на обсуждение на телеканале «Прямой» в программе «Поярковnews». Во время эфира зрителям предложили опрос, в котором нужно было выбрать, кого спасти и не дать убить врагу: Антина Мухарского или Снежану Егорову. Это так задело ведущую, что она с нервным срывом оказалась в больнице, а потом уволилась с Прямого. Сейчас Антин Мухарский с новой семьей живет за границей, у него родился еще один ребенок.



*Суд поставил точку всемейных разборках бывших супругов Снежаны и Антина

К сожалению, разводы коснулись и других знаменитостей: летом стало известно о расставании знаменитого украинского боксера Владмир Кличко с американской актрисой Хайден Пенеттьери, которая родила ему дочь Евдокию.



*Владимир Кличко и Хайден Пенеттьери больше не вместе

После 20 лет брака распалась и семья еще одного бывшего боксера, а ныне тренера шоу «Зважені і щасливі» Вячеслава Узелкова. Разрыв официально подтвердила уже бывшая жена Марина Узелкова-Боржемская.



*Вячеслав и Марина Узелковы прожили в браке 20 лет и воспитывают двоих детей

Погрязла в судебных разбирательствах и популярная певица Анна Седокова, которая после двух неудачных браков сама воспитывает троих детей. Отца младшего сына Гектора она не называет. Со вторым мужем, отцом средней дочери Моники Максимом Чмерковским она развелась и по решению американского суда их дочь проживает в США. За наследство старшей дочери Алины от первого мужа Валентина Белькевича, который ушел из жизни в 2014 году, Анне пришлось побороться в украинских судах со вдовой спортсмена. После трех лет разбирательств квартира в Киеве таки досталась дочери Анны.



*Наследство дочери Алины Анна отстаивала в суде

Не успел остыть скандал вокруг разборок Виталия Козловского и его экс-продюсера Игоря Кондратюка, как певец вляпался в новую историю. Волну негодования вызвало его выступление в Москве 9 мая, где он поздравил россиян с Днем победы. Это вызвало бурю возмущений в сети, под давлением активистов были отменены несколько концертов в Киеве, во Львове и Одессе. Сам Козловский пытался оправдываться, а потом «перекрыл» скандал очередными откровенными снимками.



*Виталий Козловский умеет эпатировать публику

Красота бывает очень даже обманчива — об этом свидетельствует скандал вокруг победительницы конкурса «Мисс Украина» Вероники Дидусенко. Красотка скрыла от организаторов конкурса то, что была официально замужем и воспитывает 4-летнего сына, что категорически противоречит правилам. Национальный комитет лишил обманщицу титула, короны и права представлять нашу страну на конкурсе «Мисс мира», куда делегировали соседку по комнате Вероники Леонилу Гузь.

В ответ 23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко заявила, что это дискриминация по принципу материнства и пообещала бороться за права женщин с детьми. Недавно, стало известно, что Дидусенко снова выходит замуж — ее избранников стал столичный бизнесмен Геннадий Курочка, который сделал ей предложение 15 декабря на Мальдивах.



*Вероника Дидусенко лишилась короны из-за обмана

С не менее жаркими спорами и подозрениями проходил национальный отбор на «Евровидение». Судья проекта Андрей Данилко заподозрил финалистку ТAYANNA в исполнении песни «Леля» под фонограмму и попросил ее еще раз спеть без музыки. Это оскорбило менеджера певицы, который из зала стал эмоционально апеллировать к Данилко. Тот не сдержался и в прямом эфире бесцеремонно послал мужчину матом.



*Андрей Данилко засомневался в том, что TAYANNA пела без фонограммы

И громкий скандал под занавес года с DZIDZIO, на которого напали 28 декабря возле радиостанции «Хит ФМ». Артист утверждает, что некий Михаил Мишков и еще 8 человек с ним, угрожали ему физической расправой. Михаил Хома получил два удара в лицо, у него диагностировали разрыв барабанной перепонки левого уха. Певец находится в больнице, и написал заявление в полицию. Он утверждает, что Мишков является рейдером. В свою очередь обидчик Хомы говорит, что никого не был, а лишь хотел получить свою долю от дохода. Дело в том, что он якобы выкупил 25% компании DZIDZIO у бывшего участника коллектива Лесика (Олега Турко) и теперь требует дивиденды. Очевидно, этот конфликт будет продолжаться и в следующем году.



*Михаил Хома из-за травмы оказался в больнице и отменил все концерты на месяц

Ранее ««ФАКТЫ» писали о самых громких мировых скандалах в шоу-бизнесе.

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