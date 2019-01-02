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Происшествия

Жуткое убийство семьи в Виннице: появились новые детали и фото с места расправы

11:17 2 января 2019   1004
Убийство семьи в Виннице
Инф. «ФАКТОВ»

З0-летний житель Винницы, которому правоохранители объявили о подозрении в убийстве матери, бывшей жены и двоих детей, находится в изоляторе временного содержания.

В полиции Винницкой области опубликовали фотографии с места преступления, которое произошло 31 декабря 2018 года. Ранее сообщалось, что ключевой версией убийства следователи рассматривают длительный конфликт подозреваемого с экс-супругой, с которой он развелся год назад.

Напомним, что скорую помощь в квартиру, где находились трое убитых и раненая маленькая девочка, вызвал сам подозреваемый. Медики констатировали смерть двоих женщин — 63-х и 30-ти лет, а также 7-летнего мальчика. Трехлетняя девочка, которую госпитализировали с травмами головы, умерла в больнице. Своих родных задержанный забил до смерти молотком. За это преступление ему грозит пожизненное заключение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве женщина утопила двоих своих детей. Однако эксперты считают, что в момент совершения преступления, как и сейчас, она находилась в состоянии психического расстройства. Убийца содержится в медучреждении закрытого типа и нуждается в спецлечении.

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