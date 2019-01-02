Оккупанты сообщили о подрыве моста в Донецке (фото, видео)

Происшествия

В оккупированном Донецке разрушена опора железнодорожного моста в Пролетарском районе города. Так называемое «МЧС ДНР» сообщило о том, что центральная железобетонная опора моста через объездную автомобильную дорогу Славянск — Донецк — Мариуполь на перегоне Чумаково — Ларино (27-й километр) якобы «была подорвана неизвестными 1 января в 14:00. В результате инцидента погибших и пострадавших нет». На время восстановительных работ движение автомобильного транспорта по аварийному участку было остановлено. На место происшествия даже выезжал марионеточный глава «МЧС ДНР» Алексей Кострубицкий. В сообщении сепаратистского «МЧС ДНР» подробно описывается «масштабная операция» по восстановлению опоры моста.

Однако местные жители в социальной сети, утверждают, что никакого взрыва не слышали, хотя должны были бы. Ведь на период праздников (включая Новый год и Рождество) в ОРДЛО отменили все электрички и вообще жизнь замерла — любое движение на железной дороге, которая проходит по городу, было бы слышно.

«А почему сообщили только на второй день? Потому что виновных еще не назначили?»

«Ага, еще выбирают по „подвалам“, кого назначить в укроДРГ! „Взорвали“ среди бела дня!»

«Это возле свинарников! Я слышал бах часов в 12 примерно. Будто врезался кто-то в опору. Опора возле дороги разрушена, а железо — целое. Ну при подрыве так не бывает! Наверное, кто-то на праздник не закусил блинами с лопаты и „паленка“ дала в голову», — язвят в социальной сети.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в новогоднюю ночь обрушился мост в Москве: появилось новое страшное видео. А в целом по России в течение прошлого года рухнули более полусотни мостов.

Фото, видео местных сайтов ОРДО



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