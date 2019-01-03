Обвал дома в Магнитогорске: количество погибших возросло до 33

Мир

Количество погибших в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске достигло 33. Об этом говорится в сообщении МЧС РФ.

Сообщается, что последними спасатели достали из-под завалов тела двух детей, женщины и мужчины.

Также отмечается, что спасатели продолжают разбирать завалы. Работы продолжаются круглосуточно. Пока остается неизвестной судьба восьми человек.

Напомним, ранее сообщалось, что основной версией случившегося считается взрыв бытового газа, следов взрывчатых веществ на месте обрушения следователи не нашли.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», трагические события в Магнитогорске, произошедшие 31 декабря и 1 января, связаны друг с другом. К такому выводу пришли местные СМИ, в частности, интернет-издания 74.ru и Znak.com. Они основываются на собственных источниках в правоохранительных органах и сообщениях жителей Магнитогорска в соцсетях. Официально по-прежнему рассматривается только версия взрывов бытового газа. Напомним, что рано утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение подъезда 10-этажного жилого дома. Ему предшествовал мощный взрыв. Погибли по меньшей мере 11 человек. В разрушенных квартирах проживали 120 человек. Остается неизвестна судьба 30 человек. Таковы официальные данные. Причиной взрыва названа утечка бытового газа. Поздно вечером 1 января в городе произошел еще один взрыв. Это был автомобиль «Газель», зарегистрированный как маршрутное такси. Микроавтобус сильно обгорел. Власти подтвердили, что в результате погибли трое мужчин. Они находились внутри «Газели». А взорвался якобы один из двух газовых баллонов. Однако местные жители (и таковых очевидцев много) утверждают, что маршрутку преследовала полиция. Правоохранители открыли огонь по «Газели». После этого она и взорвалась. В микроавтобусе якобы было четверо мужчин. Трое погибли, один скрылся. Теперь его ищут по всему городу бойцы ОМОН.

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